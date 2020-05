Cote d'Ivoire: Bélier/Projets exécutés à travers le Ps-gouv - Jeannot Ahoussou lance un concept pour redonner espoir aux populations

Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, a lancé le 1er mai à son domicile de Didiévi, un projet intitulé "La Côte d'Ivoire reste au travail pour vous".

Il s'agit d'un concept visant à démontrer à travers des exemples palpables, qu'en dépit du Coronavirus qui sévit à travers le monde, les projets programmés dans le cadre du Programme social du gouvernement (Ps-gouv 2020) sur l'ensemble du territoire, se poursuivent. Question de redonner espoir aux populations ivoiriennes, en les rassurant que dans cette situation occasionnée par la pandémie, tout n'est pas noir.

Il a instruit le préfet du département de Didiévi, Claude Djiké, à l'effet de visiter les différents projets mis en chantier dans son département (Didiévi, Tien-diékro, Raviart), et de faire le bilan de l'état d'exécution des travaux en cours. Notamment dans les secteurs de l'électrification, de l'adduction en eau potable, et de construction de salles de classe. Et ce, avec l'appui des maires des différentes communes de la région du Bélier.

Au cours de la séance de restitution faite par le préfet Djiké Claude au domicile du président du Sénat à Didiévi, il ressort que, malgré la menace du Covid-19, les chantiers ouverts par le gouvernement, à travers les collectivités locales, au profit des populations, continuent de s'exécuter à un taux qui se situe en général autour de 80, voire 98%.

En présence de la ministre Raymonde Goudou Coffie, d'Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et du corps préfectoral du département de Didiévi, ces affirmations ont été corroborées par les maires de ces différentes localités. Brice Kouassi, le maire de Didiévi qui attend le début des travaux de bitumage des rues, a confié que les études techniques viennent de s'achever. En matière d'électrification, en 2018, il ne restait que 6 villages sur les 33 qui attendaient d'être électrifiés.

Aujourd'hui, tous ces villages sont en chantier. Une visite de terrain a permis au président du Sénat et aux personnalités de se rendre compte que dans le village de Polonou situé à 15 km de la commune, les travaux sont achevés à 98%, selon l'entrepreneur Konan Honoré. C'est aussi le cas à Allanikro où le taux d'exécution est de 80%. En matière d'eau potable qui demande beaucoup plus de travail, les études se poursuivent pour l'implantation des châteaux dans nombre de villages, selon Brice Kouassi.

Le tableau est le même dans la commune de Tien-diékro. Selon le maire Casimir Yao-Bhorey, en 2011, seuls 3 villages sur les 33 étaient électrifiés dans les sous préfectures de Raviart et Tien-diékro. Ce chiffre a considérablement évolué sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara. Car selon lui, la quasi totalité des villages sortiront de l'obscurité d'ici septembre 2020.

Le tableau est plus lumineux en matière d'école et de santé où toutes les attentes des populations ont été comblées, selon lui. " D'ici fin 2020, la moitié des besoins en eau potable sera satisfaite", s'est-il réjoui, avant de souhaiter que le bitume de Didiévi soit prolongé jusqu'à Boli, ainsi que dans sa commune à Tien-diékro et à Raviart. De sorte à désenclaver toute cette zone.

Présent à cette cérémonie, N'dri Germain, maire de Tiébissou, s'est réjoui du fait que tous les chantiers ouverts dans sa commune enregistrent un bon niveau d'exécution au rythme prévu. Notamment à Minabo, Konankro, Yadibikro.

Quant au volet eau potable, il a relevé que le problème récurrent d'eau dans la commune de Tiébissou a été réglé en partie, avec le raccordement au fleuve Kan.

Mieux, selon lui, des travaux de raccordement au réseau d'eau de Yamoussoukro vont débuter sous peu, afin de régler définitivement les pénuries d'eau à Tiébissou. En matière de bitume, il a fait savoir que 8 km ont été promis à sa commune. Il a bon espoir que le chantier va démarrer bientôt.

Quant au président du Sénat qui connaît l'ensemble de ces projets pour avoir été président du Conseil régional du Bélier, il a promis qu'en matière d'électrification, tous les 143 villages du département de Didiévi et les 2 villages de Tiébissou encore dans l'obscurité, vont bénéficier de cette commodité de la vie moderne d'ici décembre 2020.

Il a, en outre, révélé qu'en l'espace d'une décennie, et grâce au Président Alassane Ouattara, sur les 35 villages du Bélier qui attendaient d'être électrifiés, il ne reste qu'une dizaine aujourd'hui. "C'est dire que beaucoup a été fait grâce au Chef de l'État et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et après le 31 octobre 2020, cette dynamique doit continuer", a souligné Jeannot Ahoussou-Kouadio en présence des chefs de village conviés.

La chefferie a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.