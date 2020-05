Cote d'Ivoire: COVID-19 - Kandia Camara fait un important don à la Rti, à des syndicats du secteur de l'éducation, aux guides religieux et aux parents d'élèves

La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara vient de faire un important don à diverses structures du pays. A savoir, la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), le Conseil consultatif de l'éducation nationale (CCEN), quelques guides religieux chrétiens et musulmans, des syndicats et associations du secteur de l'éducation et de la communication (Isepp-Ci, Cosef-Ci, Unjci, Mamans indignées, Syneci).

Elle a offert, ce jeudi 7 mai, des kits composé de 256 cartons de dispositifs de lavage de mains, 61 cartons de savon liquide, 29 cartons de gel hydro-alcoolique, 6500 Unité de cache-nez, 14 cartons d'eau de javel et 6 cartons de désinfectant.

La cérémonie de remise a eu lieu, dans les locaux de la RTI à Cocody, en présence de la ministre Kandia Camara, du ministre de la communication et des média, Sidi Tiémoko Touré, du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Education nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi.

Les dons ont été réceptionnés par le directeur général de la RTi, Fausséni Dembélé, ainsi que les représentants des différentes structures bénéficiaires.

A l'occasion, la ministre Kandia Camara a indiqué que ce don a pour but de permettre aux bénéficiaires de livrer avec plus d'efficacité, une « guerre sans merci » contre la pandémie du COVID-19. « Il vous faut impérativement respecter le mode d'emploi de ces matériels et mettre en application toutes les mesures édictées pour sauvegarder notre bien le plus précieux : la vie humaine », a-t-elle recommandé.

Elle a aussi assuré de sa détermination à œuvrer à la réouverture diligente, des salles de classe dès que la situation sanitaire le permettra. « Pour l'heure, je vous invite à relayer l'information et à poursuivre la sensibilisation afin que nos enfants tirent le meilleur profit de ces cours ». Tout en remerciant le Directeur Général de la RTI et ses collaborateurs pour leur contribution à la réussite des cours à distance débuté le 9 avril 2020.

« Ce partenariat est d'autant plus salutaire qu'il contribue efficacement à mettre en évidence la complémentarité de nos missions respectives d'information et de formation. L'engouement suscité par ces cours chez les élèves, l'adhésion de leurs parents et l'intérêt manifesté par les enseignants confortent la justesse de cette solution palliative.

Dans la logique de l'amélioration continue, faisant droit à la soif légitime d'apprentissage de nos élèves confinés à la maison, vous n'avez point hésité à revoir à la hausse le volume horaire qui nous était initialement imparti », a-t-elle lancé. Avant d'ajouter : « Merci infiniment d'avoir contribué à redonner espoir à nos enfants en acceptant de nous accompagner pour assurer la continuité de l'action éducative.Merci également aux 150 radios de proximité pour le travail abattu au quotidien, sur le terrain ».

Pour sa part, le ministre de la communication et des médias, Sidi Touré a exprimé sa gratitude à sa collègue Kandia Camara pour ce geste important qui contribuera à renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. « Le Covid-19 est une maladie grave et mortelle.

« votre don est une contribution importante contre la propagation de la maladie. Il va permettre de renforcer le dispositif sanitaire déjà en place. En ces temps de confinement, les ivoiriens ont besoin de leur télévision. Je vous adresse également mes félicitations pour les cours à distance », a-t-il affirmé. Avant d'ajouter : « La Côte d'Ivoire compte à ce jour, plus de 1500 cas. Nous sommes appelés à faire preuve de responsabilité, en respectant les mesure barrière. Ces mesures sont les seules rempart contre la propagation de la maladie ».

Dans le même sens, le directeur général de la RTI, Fausséni Dembélé, a exprimé sa gratitude à la ministre pour ce geste important. « En choisissant de venir nous remettre des kits sanitaires, vous contribuez ainsi, à la protection de notre santé et de notre vie ». Il a aussi adressé ses félicitations à ses collaborateurs pour les efforts qu'ils fournissent au quotidien, en vue de sensibiliser les populations.