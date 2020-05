Afrique: La MINUAD et l'UNCT signent un accord financier pour soutenir le gouvernement du Soudan dans sa lutte contre le COVID-19

"La MINUAD, en consultation avec le gouvernement et en partenariat avec l'Agence, les fonds et les programmes des Nations unies (AFP) qui mettent en œuvre les fonctions de liaison communes avec les États (SLF) au Darfour, ont convenu d'allouer près de deux millions de dollars américains pour soutenir les plans d'intervention nationaux COVID-19 du gouvernement de transition du Soudan, axés sur le Darfour.

Les projets couverts par cet accord financier contribueront et soutiendront la préparation et la réponse du gouvernement à la pandémie actuelle de COVID-19 au Soudan, en mettant l'accent sur les points chauds du Darfour", a déclaré la représentante spéciale conjointe adjointe de la MINUAD, Mme Anita Kiki Gbeho, lors de la cérémonie de signature virtuelle de l'accord financier qui s'est tenue le 4 mai au siège de la mission à Zalingei, au Darfour central. M. Selva Ramachandran, représentant résident du PNUD pour le Soudan, a contresigné l'accord au nom de son organisation depuis la capitale soudanaise, Khartoum.

Le financement, dans le cadre de cet accord, couvrira des projets visant à contenir la propagation de la pandémie de COVID-19, à réduire la morbidité et la mortalité en soutenant l'équipement et/ou la création de centres d'isolement ; à renforcer les capacités des systèmes sanitaires et communautaires locaux à adopter des mesures de contrôle et de prévention des infections (IPC) par la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) ; la fourniture d'assainisseurs et d'installations pour le lavage des mains, d'équipements pour la gestion et l'élimination des déchets médicaux, de fournitures et de consommables, ainsi que le renforcement des capacités des points d'entrée (Poe) à détecter et à orienter les cas suspects grâce à la fourniture de détecteurs thermiques et d'équipements de CIP.

Ces projets ont été sélectionnés en consultation avec le ministère fédéral de la santé (FMOH) sur la base des lacunes et des besoins immédiats du plan national de préparation et d'intervention du pays pour le COVID-19. Le PNUD s'occupera des processus d'achat, tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), en collaboration avec d'autres AFP des Nations unies et la MINUAD, apporteront leur soutien à la planification et à la distribution des articles et au suivi de la mise en œuvre en coordination avec les ministères de la santé du gouvernement fédéral et des États.

"Les fonds de cet accord financier viseront clairement, parmi la population générale, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les rapatriés, la population carcérale et les communautés d'accueil au Darfour qui sont parmi les plus vulnérables au COVID-19 et à ses conséquences sociales et économiques. Ce sont les principaux groupes cibles vulnérables pour la MINUAD. Ils ont désespérément besoin de notre soutien et en tant que famille des Nations unies au Soudan, et plus particulièrement au Darfour, nous continuerons à nous associer au TGoS dans sa lutte acharnée contre le COVID-19", a ajouté DJSR Gbeho.

Cette action s'inscrit dans le prolongement des efforts de la MINUAD pour soutenir pleinement le TGoS dans sa quête pour prévenir, contenir et finalement gagner la lutte contre le COVID-19. Il convient de rappeler qu'au niveau des États du Darfour Nord et du Darfour Centre, la mission a fait don aux ministères de la santé d'équipements essentiels tels que des générateurs, des climatiseurs, des réservoirs d'eau en plastique dur, des équipements de protection individuelle (EPI) et divers autres articles connexes à utiliser dans les centres d'isolement nouvellement créés dans les États. En outre, la MINUAD a aidé le Comité de coordination de haut niveau de l'État sur COVID-19 avec un soutien logistique par des vols d'hélicoptères pour visiter les villes de Tine et El Lait dans le nord du Darfour afin d'évaluer l'exposition au risque de COVID-19 dans ces zones, avec un troisième voyage prévu à Al Zurug, dans le nord du Darfour dans les prochains jours.