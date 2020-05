Congo-Kinshasa: FNSCC - Révérend Dominique Mukanya, un choix judicieux

Nommé Coordonnateur du Fonds National de Solidarité contre le CORONAVIRUS (FNSCC), par Ordonnance présidentielle rendue publique, mercredi 6 mai 2020, Révérend Dominique Mukanya wa Banza est un choix bien réfléchi, à en croire bon nombre d'observateurs.

A tout prendre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a puisé dans la profondeur des valeurs fondamentales, spirituelles et Chrétiennes que prône l'Eglise.

Comme d'aucuns peuvent l'imaginer, le choix du pasteur Mukanya n'a rien de consonance tribalo-ethnique étant donné que l'heureux promu est un digne fils de l'espace grand Kasaï (Muluba).

Bien au contraire, il a été adopté par ses pairs grâce à sa technicité et compétences professionnelles.

L'homme est avant tout, un habituel rompu aux urgences des actions humanitaires et catastrophes naturelles.

Directeur National en charge des urgences à la présidence nationale de l'Eglise du Christ au Congo (ECC), le pasteur Domnique Mukanya est un homme de terrain. Il a la maîtrise parfaite en matière de gestion des urgences humanitaires, fonction qu'il exerce depuis 2008 à l'ECC.

Pour avoir été régulièrement au chevet des victimes de différentes pandémies et épidémies qui sévissent en RD-Congo, mais aussi, des victimes de nombreuses inondations et éboulement du sol dus aux pluies diluviennes, Révérend Dominique Mukanya va, sans nul doute, rétablir la confiance brisée par des années de corruption et de mégestion de fonds destinés à la République.

Un choix porté par ses pairs

Homme intègre, intelligent et sage, en plus d'une moralité irréprochable, ce pasteur est le choix de son Eglise, l'Eglise du Christ au Congo (ECC). Il a le quitus de sa haute hiérarchie en l'occurrence, Monseigneur Dr. André Bokundoa, président National de l'ECC et Représentant Légal qui, lui-même, a présenté la candidature au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Révérend Mukanya bénéficie également de l'appui et du soutien total de l'Eglise Catholique romaine à travers son Eminence Cardinal Fridolin Ambongo, mais aussi, de toutes les autres Eglises traditionnelles et de réveil.

Par ailleurs, il convient de rappeler que Révérend Mukanya wa Banza, sera épaulé par Jean Munongo Muteba, Coordonnateur Adjoint du FNSCC.

Dix autres personnalités sont désignées comme membres du Comité de gestion du FNSCC. Il s'agit de:

Pr. Dr. Jean-Jacques Muyembe ; Kitenge Ngambwe ;

- Jopol Divengi ; Liliane Bakeyele ; Marie Madeleine Kalala ; Roger Kamba ; Patrick Ngulu ; Patient Bashombe ; Yvon Tshizubu ; Christopher Ngoy.

Le FNSCC a pour mission de rechercher et collecter des moyens financiers pour soutenir la prise en charge des malades et assurer de bonnes conditions de travail aux médecins et personnels soignants dans les différents hôpitaux qui ne cessent de se plaindre de la maltraitance. Et ce, sur toute l'étendue du territoire national.