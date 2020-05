Congo-Kinshasa: Dr. Eteni Longondo - «Certains bâtiments de Mama Yemo seront détruits et nous allons construire des bâtiments modernes »

C'était mercredi 6 mai 2020, à la Chambre basse du parlement que le Ministre de la sante, Dr Eteni Longondo, a affirmé haut et fort, devant les élus du peuple, que le gouvernement va procéder prochainement, probablement après la pandémie du covid-19, à la démolition de certains bâtiments de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Ex Mama Yemo, qui se trouvent dans un état de délabrement très avance. A la place, dit-il, de nouveaux bâtiments modernes en étage seront construits. Ce Ministre en charge de la santé publique qui répondait à une question posée par le Député Daniel Nsafu, a laissé entendre que la question de réhabilitation de Mama Yemo lui tiens à cœur.

La plénière de mercredi dernier était donc consacrée à l'audition du Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sur la question d'actualité au sujet de la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur l'économie nationale. Ce dernier était accompagné de quelques membres de son équipe gouvernementale, dont la présence du Ministre de la santé, Dr Eteni Longondo. S'agissant de la question sur la prise en charge de personnes testées positives au covid-19 et l'absence de l'hôpital Mama Yemo parmi des centres de santé habilité à soigner des malades, Docteur Eteni a, après avoir éclairé l'opinion nationale à ce sujet, précisé que c'est juste une question purement de choix. Et ce, avant d'aborder une question de démolition et construction de certains bâtiments. «Certains bâtiments de l'hôpital Mama Yemo seront détruits et nous allons construire des bâtiments modernes », a dit le Ministre. Et de renchérir : « nous allons construire ou réfectionner l'hôpital qui nous a vu naître».

Mama Yemo est le plus grand hôpital de la ville de Kinshasa avec deux milles lits répartis dans des pavillons. Mais, actuellement, il est dans un état de décrépitude déplorable. Des salles ou sont alignées les lits de patients sont sales, les lits sont rouillés, les matelas de mousse nus, il y a des mouches et moustiques. «Chose promise, chose due » dit-on, le Ministre de la Sante a promis aux congolais, devant la Représentation nationale, que l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex Mama Yemo sera revêtu de sa belle robe.

Affaire à suivre !