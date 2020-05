Congo-Kinshasa: Echos des Léopards - Larryrs Mabiala n'envisage pas de devenir entraîneur après sa carrière

L'ancien défenseur central des Léopards de la République Démocratique du Congo de 2008 à 2013, Larryrs Mabiala, qui évolue présentement aux Etats-Unis, au sein de Timbers de Portland, un club professionnel de football situé à Portland, dans l'Etat de l'Oregon, n'envisage pas de devenir entraîneur à la fin de sa carrière. Il s'est exprimé mercredi sur Instagram dans Léopard leader, faisant une sorte de bilan de ses cinq années au sein de l'équipe nationale de la RDC.

Larryrs Mabiala, faut-il rappeler, fait partie de cette série de jeunes joueurs recrutés en 2008 qu'on avait surnommé "Génération Marbella". Ils étaient ensemble avec les Youssouf Mulumbu et tant d'autres. Ils ont fait leur premier pas avec l'équipe nationale le 5 février 2008, dans un match amical contre l'équipe de France A', à Marbella, en Espagne (0-0). Cependant, Larryrs Mabiala jouera son tout premier match officiel avec les Léopards, le 8 juin 2008, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, contre le Malawi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Angola 2010. Le match s'était soldé par un score étriqué 1-0, en faveur des Léopards, but inscrit sur pénalty par Matumona Zola Roum.

Et de se souvenir de ce match, Larryrs Mabiala raconte : « je ne sais pas ce que Mort-Mort avait fait contre les attaquants ce jour-là. On s'était créé beaucoup d'occasions par Shabani Nonda et Dieumerci Mbokani, mais on avait marqué qu'un seul but sur pénalty d'ailleurs».

Larryrs Mabiala un des 23 Léopards qui ont disputé la CAN Afrique du Sud 2013, indique que la sélection lui a beaucoup apporté : « ce que la sélection m'a apporté un grand complément à mon expérience de la vie. Je suis de la première vague des enfants nés à l'extérieur de venir jouer au pays. Nos parents nous parlaient de tout le bonheur du pays, mais quand tu parles d'aller jouer au foot, ils te découragent. Mais moi j'ai eu l'occasion de voir mes origines, mes grands-parents. C'est pourquoi, il ne faut pas écouter quelqu'un, il faut vivre son expérience seul. Si je dois conseiller mes enfants entre la France et la sélection, je leur dirai la sélection. Parce qu'ils auront l'occasion de vivre une autre expérience autre que le foot ».

Les bons et les mauvais souvenirs

Larryrs Mabiala se souvient des bons moments passés avec ses coéquipiers : «Un jour, Gladys Bokese organisa une soirée et privatisa une boite de nuit à Kinshasa. Héritier Watanabe était là, et pendant l'ambiance, le DJ renverse sa bière sur le mixeur et on n'avait plus de la musique. On s'était fâché parce qu'il n'y avait plus l'ambiance. Tout d'un coup, Bokesse Gladys entonne les Akapela et on a commencé tous à chanter, c'était bien, voire très bien».

Pour Larryrs Mabiala, le mauvais souvenir c'est lorsqu'il avait été chassé de l'hôtel par le coach Robert Nouzaret : «un jour, j'étais blessé et je ne pouvais pas m'entraîner. J'ai expliqué au coach, et il s'est énervé contre moi. Il m'a dit de quitter le lieu d'entraînement, et je suis rentré à l'hôtel. Lorsqu'il est arrivé, il m'a chassé de l'hôtel. Je suis allé voir le président Constant Omari. Ce dernier m'a dit que c'est lui le coach, on fait ce qu'il dit : c'est-à-dire, je reste dehors, loin de l'équipe. Ça m'a soulé ! Comment quelqu'un qui n'est même pas Congolais peut me chasser de l'hôtel alors que je suis juste blessé et le président de ma Fédération ne peut pas intervenir »? C'est un souvenir amer que Mabiala Larryrs n'en reviens pas.

De tous les Léopards avec qu'ils ont joué ensemble, pour Larryrs Mabiala, Matumona Zola Roum reste son meilleur coéquipier en sélection.

Avec Timbers de Portland où il joue depuis 2017, avec un total de 77 matches et 7 buts marqués, le défenseur central de 33 ans dit n'avoir pas encore mis fin à sa carrière internationale : « pour l'équipe nationale actuelle, si on m'appelle je répondrai présent. Mais je sais qu'il y a trop de bons joueurs à mon poste actuellement. Mon souci, c'est que tous les binationaux soient à mesure d'être sectionnés. Ça serait un grand plus pour la RDC et le niveau va augmenter jusqu'à avoir une équipe nationale redoutable».

Perspective d'avenir...

Après sa carrière en tant que joueur, Larryrs Mabiala n'envisage pas de devenir entraîneur : «une carrière de coach ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête, avoir les cheveux blancs, ne pas bien dormir, non je n'aime pas. J'ai envie de faire autre chose, du social surtout. Je peux revenir au pays pour des projets en privé pas pour travailler avec la FECOFA, mais je n'aime pas la corruption. En tout cas, je mettrai mon savoir au profit du Congo. Avec Youssouf Mulumbu, Chris Oualembo et d'autres amis nous avons des projets.