Cote d'Ivoire: Espagne/Reprise de la Liga - Les soucis de Junior Lago

Les responsables de la Liga envisagent une reprise du championnat d'Espagne à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, après une longue trêve due au coronavirus. Le retour aux entraînements des clubs est prévu cette semaine. Une décision qui laisse perplexe Junior Lago, l'attaquant ivoirien de Real Majorque. S'il a hâte de reprendre la compétition, l'ancien joueur de Gimnastic de Tarragone ne souhaite pas non plus prendre de risque.

Dans un entretien accordé aux médias espagnols, il a émis quelques inquiétudes face aux conditions de cette reprise et en a donné les raisons. « Ma femme est une personne à risque car elle est asthmatique. Si je participe à une rencontre, et qu'à mon retour chez moi à la maison et quelque chose lui arrive, je ne me le pardonnerai jamais de ma vie. Nous allons tous essayer de prendre la décision, mais cela me semble fou », a-t-il expliqué.

Le joueur Majorquais considère qu'il est encore trop ambitieux de parler d'un éventuel retour à l'entraînement à partir du 11 mai. « Je ne peux pas prendre de décision à la place des dirigeants. Mais avec ce qui se passe, cela me semble un peu précipité. Il y a encore beaucoup de morts », souligne-t-il.

Le joueur ivoirien n'est pas non plus convaincu par les explications sur les tests que les footballeurs devraient subir avant de rechausser les crampons. « Si nous effectuons ces tests, nous serons beaucoup plus sereins, mais nous n'avons aucune information et ni le club ni le médecin ne m'ont parlé des tests.», a-t-il souligné.

« Le fait d'évoluer avec des joueurs testés négatifs nous mettra plus à l'aise mais nous allons également effectuer des déplacements à Barcelone ou à Madrid, par exemple. Il faut voyager d'aéroport en aéroport, d'avion en avion, d'hôtel en hôtel. Cela peut constituer un risque», a expliqué le joueur qui estime que les précautions qui sont prises dans la vie quotidienne pour prévenir le virus seront différentes de celles qui devraient être appliquées dans un sport hautement compétitif.

«Quand je vais au supermarché, j'utilise des gants et un masque et quand je rentre à la maison, je me lave bien les mains. C'est beaucoup plus sûr. Mais en football, que ce soit à l'entraînement ou dans un match, vous transpirez, vous touchez votre bouche, vous touchez votre nez ... C'est différent », a ajouté Junior Lago.

Il faut rappeler qu'à 11 journées de la fin de la Liga, Real Majorque occupe la 18e place (premier club relégable) avec 25 points. L'Ivoirien de 29 ans qui dispute sa première saison en Liga a inscrit 4 buts en 24 matches.