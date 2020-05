Congo-Kinshasa: Affaire Kamerhe - Alain Daniel Shekomba plaide pour une justice libre, indépendante et équitable sur toutes les révélations !

*En révélant à l'opinion le détournement des sommes astronomiques, opéré à la Présidence de la République, les diverses enquêtes judiciaires en cours ont le mérite de mettre en lumière l'ampleur inouïe d'un système organisé de siphonage de fonds publics mise en place, au niveau de la Présidence de la République, par les hérauts patentés du fameux slogan «Le peuple d'abord ! ».

En attendant le procès de ce lundi 11 mai 2020, qui verra apparaître dans le box des accusés, fait rarissime pour ne pas être souligné, M. Vital Kamerhe, le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est plutôt la question de l'implication des uns et des autres au sein de l'administration Tshisekedi qui semble plus préoccuper le peuple congolais. Autant dire qu'au-delà de M. Kamerhe, l'accusé, qui comparaîtra, vêtu de la lugubre tenue bleue-jaune de bagnard sur les épaules, c'est à la question «Qui a fait quoi ?» que le peuple congolais attend d'avoir des réponses.

Dans des opérations aussi massives, portant presque exclusivement sur le programme-phare du Président de la République, est-il imaginable que M. Kamerhe ait pu avoir les coudées franches pour sévir à l'insu de son Chef, de tout ce beau monde qui grouille autour de lui, et de l'ensemble des sbires de la République?

C'est là que résident l'enjeu et l'intérêt de ce procès. A quelques jours de l'ouverture de ce procès donc, même si la présomption d'innocence est la règle, aucun Congolais n'est dupe.

Le ver est dans le fruit, la gangrène de la corruption et de la prédation s'est bien installée au sein du tout nouveau système Tshisekedi. Ce procès sera donc l'occasion, tout le monde l'espère d'identifier les protagonistes, de mettre en lumière le degré d'implication et le niveau de responsabilité de chacun. Le peuple congolais, vigilant, scrute donc et exige un procès public et exemplaire.

Cette actualité judiciaire liée à l'affaire «des Travaux de 100 jours» a créé au sein de la population une grande soif d'information et même davantage.

Les révélations des premières auditions ayant suscité un réel espoir de voir, enfin, la justice, réellement indépendante, équitable et incorruptible, jouer pleinement son rôle.

Nul doute qu'en faisant la lumière sur toutes les affaires louches dans lesquelles des individus ou groupes d'individus ont fait main basse sur l'argent, ressource et biens de l'Etat, donc les biens du peuple, la justice est en passe d'ouvrir de nouveaux horizons pour le peuple congolais.

L'avènement de Etat de droit tant recherché par notre peuple est à ce prix; une justice réellement libre, indépendante et équitable au service des tous, sans considération de rang social, connexions d'ordre politique, social familial et professionnel bref, une justice devant laquelle tous les justiciables sont logés à la même enseigne.

Si les faits reprochés à Vital Kamerhe sont établis par la Justice, ils paraîtront d'autant plus abominables qu'une telle délinquance lui aura indûment procuré un enrichissement personnel sans cause aux dépens de l'ensemble de notre peuple englué au quotidien, c'est un euphémisme, dans une misère noire.

Le peuple congolais est sans travail, sans moyens de se nourrir, se soigner, se loger bref, sans possibilités de mener une vie personnelle et familiale décente.

D'aucuns pensent, non sans raison, que M. Vital Kamerhe n'est que la face visible de l'iceberg. La face cachée de cette affaire pourrait évidemment réserver bien de surprises et avoir des graves conséquences pour l'avenir politique de la République Démocratique du Congo.

Il est difficile d'imaginer, en effet qu'un Directeur de Cabinet ait pu avoir une si grande marge de manœuvre pour faire littéralement main basse sur la quasi-totalité du budget d'un programme présidentiel phare, au nez et à la barbe aussi bien de l'administration présidentielle que du Président lui-même, Et même si c'était le cas, M. Tshisekedi ne pourra pas éluder aussi facilement la question de sa responsabilité dans tous ces innombrables scandales de corruption et de prédation qui ont marqué et éclaboussé le début de sa Présidence.

S'il est vrai que seule la justice est habilitée à dire le droit afin de situer les responsabilités des uns et des autres, il est aussi vrai que dans un Etat qui se dit "démocratique", les citoyens ont le droit de mettre en cause la responsabilité politique de leurs dirigeants; surtout quand ils acquièrent la conviction que ces dirigeants abandonnent les voies communes de la bonne conscience et de la responsabilité comme, hélas! C'est le cas dans notre pays.

Ainsi donc, tous les dirigeants dont la responsabilité sera engagée, devra en tirer les conséquences qui s'imposent.

Et l'élégance alors consistera à ce que chacun assume ses responsabilités et réponde de ses actes. Ainsi, devra-t-il en être du citoyen Tshisekedi qui ne peut, en aucun cas, se considérer au-dessus des lois du pays.

Dans le cas où sa responsabilité politique serait clairement engagée, bien vraisemblable parce qu'il s'agit bien de son collaborateur et allié, il n'aura aucun autre choix que de jouer le jeu pour éclairer la justice.

Nul besoin de souligner que M. Tshisekedi, en sa qualité de magistrat suprême de facto, ne peut logiquement qu'œuvrer pour la promotion d'une justice digne de son nom. Lui qui, en son temps, n'avait pas hésité de défendre ostensiblement, et de manière tonitruante, son collaborateur et allié au sujet de la fameuse affaire des 15 millions de dollars, doit donc se ressaisir.

Dans cette affaire, il s'est jeté, presque tête baissée, donnant l'horrible impression que l'affaire ne lui était pas inconnue. Ses déclarations, urbi et orbi, avait en effet convaincu l'opinion tant nationale qu'internationale que le Chef de l'Etat assurait ses arrières en légalisant et légitimant publiquement, avec aplomb et outrecuidance, la pratique, pourtant bien illégale, des rétro-commissions ou coop, selon sa propre définition.

Autant se rappeler que désormais tout est scruté à la loupe, et qu'aucun dirigeant ne saurait échapper à la sanction du peuple. Il ne s'agit pas d'en appeler à la vindicte populaire ou de jeter l'honneur des dirigeants en pâture, mais d'une réalité inhérente à la vie d'un Etat qui se veut démocratique. Le peuple est donc en éveil et aiguise constamment sa vigilance citoyenne. Il est aux aguets et va attentivement observer ce qui va se passer lors du procès du 11 mai. C'est pourquoi, conformément à une pratique reconnue et aux attentes pressantes des citoyens congolais, autant le répéter encore, ce procès ne pourra être que public; les fonds détournés appartiennent bien au peuple.

En plus, le déroutement d'un procès exemplaire aura absolument avoir valeur de test et participer tant soit peu à la reconstruction de la dignité nationale. La justice congolaise risque donc gros dans cette affaire; elle a tout à y gagner et le peuple attend des gages.

Malgré les restrictions et autres mesures-barrières édictées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la justice congolaise a, avec cette affaire, une opportunité unique de se réhabiliter.

Dans ce cadre, l'affaire des 15 millions de dollars américains de rétro-commissions qui, étrangement ne semble être jetée aux oubliettes, devrait logiquement revenir sur la table des juges.

Le même M. Kamerhe est aussi au centre de cette affaire, à ce jour, pas encore élucidée. Le peuple ne comprendrait pas que la loi de l'omerta s'impose.

Pour la petite histoire, cette affaire de 15 millions a trait à des soupçons d'irrégularités présumées sur l'utilisation par des tiers de la provision correspondant à 15 % de retenue effectuée par le Gouvernement de la République sur une somme de 100 millions de dollars empruntés par le pays. Entre le 27 mai et le 7 juin 2019, ce pactole avait curieusement été ( soutiré décaissé) du compte du Comité de Suivi des Prix des Produits Pétroliers, en 5 retraits d'espèces successifs, de 4.000.000$, 5.000.000$, 1.500.000$, 3.000.000$ et 750.000$, soit un total effectif de 14.775.000$.

Cet argent volatilisé des caisses du Comité de Suivi susmentionné devait compenser notamment le gel des prix à la pompe décidé par l'Etat congolais face à la flambée du prix du pétrole, au profit des compagnies de distribution de pétrole.

Cette affaire avait déjà connu plusieurs rebondissements. Elle avait, en son temps, fait l'objet d'une enquête de l'Inspection Générale des Finances (IGF) qui en avait saisi, pour suites à donner, la Cour de Cassation en date du 31 juillet 2019. Selon les indiscrétions, comme pour le scandale des travaux du Projet des 100 jours, c'est le Cabinet du Président de la République, et encore une fois, M. Vital Kamerhe qui en est au centre. On connaît la suite. Les dénégations peu convaincantes de celui-ci, ainsi ses interventions intempestives au niveau de l'IGF. Et puis, le Chef de l'Etat qui, lui, n' 'avait pas trouvé mieux que de minimiser le scandale.

Au détour d'une question lors d'une interview avec les journalistes, le Chef de l'Etat n'a pas hésiter d'affirmer, avec aplomb et effronterie qu'il s'agissait d'une pratique tout-à-fait légale en RDC, alors même que cela est, de notoriété publique, considéré comme illégal et délictueux, partout ailleurs dans monde.

Si M. Kamerhe doit être amené à faire valoir son innocence devant la barre, mieux vaut donc que cela soit plutôt pour l'ensemble de ses interventions en qualité de Directeur de Cabinet notamment, dans les nombreuses irrégularités observées dans la passation des marchés.

Ainsi, en plus du dossier des 15 millions de dollars, il faut que la justice passe dans le financement et l'exécution de l'ensemble du Programme présidentiel «Projet de 100 jours»: - construction de sauts-de-mouton dans la Ville de Kinshasa, - asphaltage par la Société SOCOC des routes aux Nord-Kivu, Sud-Kivu - construction de bretelles routières, dépôts et stations-services de carburant au Kasaï - Imbroglio atour de la commande et livraison au ministère de la Santé de médicaments réputés périmés, etc.

Le sens des responsabilités d'Etat commande donc, au Premier Magistrat de la République, Président de la République, Chef de l'Etat, de veiller à ce que tous les dossiers brûlants soient joints dans le cadre du procès du 11 mai prochain.

Dans tous les cas, l'impérieuse et urgente nécessité d'une justice équitable et efficace s'impose à tous comme une exigence de base dans le processus de restauration d'un Etat congolais fort et viable.

Un tel Etat ne pourra naître que d'un contrat, une sorte de pacte moral et pacificateur entre l'ensemble des Congolais. Ceci doit être scellé autour des valeurs de justice, d'équité, d'égalité, de paix et de solidarité.

Alors ainsi pacifié, réconcilié et réuni autour de la volonté commune de vivre et travailler ensemble, le peuple congolais pourra, tout à son l'honneur, libérer ses énergies pour bâtir un pays plus beau qu'avant; et cela par-delà les ethnies, les particularités linguistiques ou régionales, et loin des antivaleurs qui l'ont ruiné des décennies durant. Ce changement de mentalités demeure l'indispensable condition pour l'avènement de l'Etat de droits qui, seul, assurera le règne d'une justice opposable à tous; face à laquelle, il n'y aura plus des petits citoyens, d'une part, et de grands citoyens, d'autre part.

A Félix Tshisekedi donc d'en décider en jouant sa partition en sa qualité de magistrat suprême, le peuple le regarde.

C'est à lui de démontrer son audace, sa réelle détermination et sa capacité de relever le défi. Et pour cela, il devra bien se dédire par rapport à la surprenante résolution du début de son mandat, quand il avait déclaré refuser de fouiner dans le passé.

En clair, il s'opposait, étrange engagement, que la justice de la République s'intéresse aux crimes économiques, de droits humains, et autres forfaits perpétrés pendant les deux décennies ayant précédé son arrivée au pouvoir.

Le peuple Congolais a besoin d'un système judiciaire fiable qui, sans épargner ou accabler qui que ce soit à priori, réussira à identifier les coupables et à les mettre hors d'état de nuire, mais aussi à leur exiger réparation.

En matière de justice, les Congolais insistent donc, et exigent que M. Tshisekedi s'affranchisse de sa réticence à soumettre au regard de la justice, les crimes survenus avant son arrivée au pouvoir.

Tshisekedi n'a donc pas le droit de continuer à saborder son propre régime en s'opposant et torpillant, lui-même, tout ce qui fait le charme d'un Etat de droit, à savoir une justice libre et équitable pour tous. En refusant, comme il le dit, de fouiner dans le passé, alors que le devoir de mémoire s'impose au regard du désastre précédent, il s'érige en fossoyeur des aspirations légitimes de notre peuple pour un Etat de droit.

Le défi devant lequel M. Tshisekedi ne peut se dérober aujourd'hui, est avant tout cette exigence de justice.

La justice s'impose donc comme un devoir d'équité élémentaire indispensable pour réhabiliter le peuple congolais, meurtri dans sa chair et constamment bafoué et humilié dans sa dignité. Le regard rétrospectif de la justice devra aussi permettre à la République de récupérer, à son profit, le produit de tant d'actes de prévarication et de délinquance inqualifiable.

Enfin, la justice de la Nation a également le devoir sacré d'honorer la mémoire des victimes d'assassinats, massacres, tortures, viols et de divers crimes contre les droits humains.