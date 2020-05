Madagascar: Atsinanana - Le chef de l'État soutient à fond l'éducation

L'amélioration de la qualité de l'éducation se concrétise dans la région Atsinanana. Dix-sept mille rakibolana sont distribués.

Le Chef de l'État, Andry Rajoelina, n'abandonne pas sa promesse d'améliorer l'éducation. Ce n'est surtout pas la conjoncture actuelle qui peut le décourager à continuer les efforts qu'il a déjà entrepris, dans ce secteur. Il poursuit la distribution de « Rakibolana », qui promet une éducation de meilleure qualité à tous les enfants. Cette fois-ci, ce sont les élèves des écoles dans la région Atsinanana qui sont les bénéficiaires.

Le Président de la République a distribué dix-sept mille cinq cent cinquante-sept Rakibolana, aux élèves de cette région. Une cérémonie de remise de dictionnaires, s'est déroulée au sein de l'Ecole primaire publique (EPP) Maurice Guyot Toamasina, hier, en présence du Président de la République et du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, Iarintsambatra Rijasoa Andriamanana Josoa. «Cette distribution de "Rakibolana", est incluse dans les projets de l'état qui visent à améliorer la qualité de l'éducation. Ce document va, certainement, beaucoup aider les élèves », souligne, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel.

Rénovation

La joie de recevoir ce document de huit cents pages, comportant plus de quinze mille mots, se lisait sur le visage des enseignants, des parents d'élève et des élèves eux-mêmes, lors de la cérémonie. Dans son discours, Andry Rajoelina a souligné qu'il cherchera tous les moyens qui permettront d'améliorer la qualité de l'éducation.

Par ailleurs, le Chef de l'État n'était pas indifférent par l'état délabré de l'EPP Maurice Guyot, dans laquelle s'est déroulée la cérémonie de distribution. Depuis sa construction en 1935, cet établissement scolaire public n'a pas été réhabilité. Andry Rajoelina a promis, hier, de le rénover pour la transformer en un établissement scolaire « Manarapenitra ». Les neuf enseignants non fonctionnaires de l'EPP seront, en outre, recrutés.

Pour sa part, Iarintsambatra Rijasoa Andriamanana Josoa a discuté avec les enseignants non fonctionnaires à Toamasina. Elle a écouté leurs plaintes et leurs a apporté des explications, sur le recrutement des enseignants, les examens nationaux, les subventions, et les problèmes qui peuvent survenir dans les écoles.