Madagascar: Transports publics - Les gels hydro-alcooliques bientôt à la charge des transporteurs

A partir de lundi prochain, les gels hydro-alcooliques ne seront plus fournis aux transporteurs mais seront à la charge de ces derniers. Le directeur général de l'Agence des transports terrestres (ATT), Reribake Jeannot, l'a laissé entendre hier lors de son intervention télévisée dans le cadre de l'émission quotidienne à la mi-journée au Centre de commandement opérationnel Covid-19, diffusée à la télévision nationale et relayée par les chaînes de télévision et radios privées.

Le DG de l'ATT a ainsi souligné que les gels hydro-alcooliques remis aux transporteurs jusqu'ici sont des dons de l'association Fitia et que le ministère allait prendre le relais. A partir de lundi, toutefois, il appartiendra aux transporteurs de doter leurs chauffeurs et receveurs de ce gel à l'usage des passagers. Rappelons que ce gel désinfectant est obligatoire depuis la reprise partielle des transports publics le 22 avril 2020 dans le cadre du déconfinement progressif.

Désinfection. Le volet désinfection des véhicules sera également bientôt confié aux coopératives de transporteurs, si depuis la reprise des transports publics urbain et suburbain, ce service de désinfection leur a été assigné. Aux yeux des transporteurs, l'Etat semble se désengager.

La prise en charge des gels hydro-alcooliques et des produits désinfectants pour les véhicules augmenteront encore leurs charges, estiment-ils. Quant aux usagers, ils s'inquiètent. « Qui nous garantit que les produits utilisés, quand ce ne sera plus l'Etat qui les fournit, seront toujours des gels désinfectants vraiment authentiques et non une simple solution quelconque qui n'a aucun effet ? Et idem pour les produits désinfectants pour les taxi-be ?». Une question qui n'a pas été, jusqu'ici, abordée.