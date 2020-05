Congo-Kinshasa: Situation préoccupante à Djugu, Mahagi et Irumu - Thomas Lubanga tire la sonnette d'alarme !

*Lanceur d'alerte et pacificateur. C'est le rôle que semble s'attribuer l'ancien détenu de La Haye, Thomas Lubanga Dyilo. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, ce 7 mai 2020, cet ex-seigneur de guerre a voulu attirer l'attention aussi bien de l'opinion nationale qu'internationale sur des atrocités récurrentes dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans trois territoires : Mahagi, Djugu et Irumu.

«Voilà en effet 20 ans que l'Ituri est en proie à des violences tantôt larvées, tantôt d'une extrême gravité comme c'est le cas actuellement. Hier, c'était le Sud du territoire d'Irumu que ravageaient les miliciens ngiti de FRPI. Peu avant que les FRPI rendent les armes et entreprennent de négocier le principe d'un pré cantonnement avec le gouvernement, ce sont les miliciens lendu de CODECO, qui ont surgi dans le Territoire de Djugu et qui s'illustrent jusqu'à l'heure où nous parlons par des actes d'une barbarie inouïe qui rappellent les millénaires passés. Aujourd'hui, c'est une troisième milice, «Chini ya Kilima», dont les contours et les intentions sont encore mal définis, qui vient de faire son apparition en milieu bira, dans le territoire d'Irumu. Dans l'ensemble, les groupes terroristes anciens ou naissants sévissent sur une large portion de l'Ituri et il est fort à craindre qu'ils plongent toute la province dans une instabilité qui la rendrait ingouvernable si rien n'est fait pour contrer leurs actions maléfiques». C'est le tableau sombre qu'a peint Thomas Lubanga face aux professionnels des médias.

Cet ex-milicien a centré son intervention sur la CODECO dont les violences commises ont été qualifiées de «crimes de génocide et de crimes contre l'humanité par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Selon Lubanga, cette milice vise les femmes, les enfants, les vieillards et les infirmes. Plus grave, ces différentes catégories sont contraintes de vivre comme du bétail sur de nombreux sites de déplacés. «Comme hier avec FRPI, nous ne voyons aucune revendication de CODECO. Nous ne voyons ni école, ni centre de santé, ni hôpitaux, ni aucune infrastructure construite par CODECO qui se définit pourtant comme une Coopérative pour le Développement du Congo. Au contraire, cette milice est une négation de l'idée de développement : elle ne se signale que par des meurtres, des personnes déplacées, des villages incendiés, des magasins de vivres détruits, des champs ravagés, des bétails volés», a lâché Thomas Lubanga visiblement irrité.

Au cours de ce même échange avec la presse, il a salué l'attitude pacifique des victimes appartenant aux communautés Hema, Alur, Mbisa, Ndo Okebo et Nyali. Pour rappel, Thomas Lubanga s'est dit déterminé à pacifier l'Ituri au sortir de l'audience lui accordée par le Président de la République. Il a conclu son adresse du jour en lançant ce vibrant appel aux miliciens : «Je voudrais enfin m'adresser à mes frères et sœurs égarés de CODECO. Malgré les actes que vous posez, vous demeurez nos frères et sœurs. Ni vous, ni nous, ne pouvons changer notre histoire commune, même si vous l'écrivez aujourd'hui en lettres de sang [... ]. Cessez de tuer vos frères et sœurs et de détruire l'Ituri ! Vous ne gagnez rien dans cette aventure.»