Algérie: Le ministère de la Solidarité accompagne les initiatives de lutte contre le COVID-19

Tizi-Ouzou — Le ministère de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition féminine accompagnera toutes les initiatives de la société civile pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a affirmé jeudi, à Tizi-Ouzou, la ministre Kaoutar Krikou.

Mme Krikou, en visite de travail et d'inspection dans la wilaya, a promis l'accompagnement et le soutien de son département aux porteurs de projets de production de moyens de protection contre la coronavirus dans le cadre l'Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) et tous ceux qui participent activement dans la lutte contre cette pandémie.

En visitant l'Institut national d'hôtellerie er et de tourisme et l'Institut national supérieur des sages-femmes, où des repas pour les personnels soignants et les sans abris sont préparés quotidiennement, elle a indiqué: "Nous soutenons ces initiatives honorables de la société civiles et des citoyens".

Saluant le niveau d'organisation et l'esprit de solidarité de la société civile à Tizi Ouzou, elle a souligné qu'"il est de notre devoir d'accompagner cet élan de solidarité qui encourage et motive le corps médical".

Concernant la fabrication de moyens de protection (bavettes, combinaisons, visières), la ministre de la Solidarité nationale a affirmé le soutien de son département à tous les promoteurs qui veulent se lancer dans ce genre de projet par le biais de l'ANGEM.

D'ailleurs lors de cette visite la ministre a assisté à une cérémonie de remise de chèques à 4 promoteurs qui ont bénéficié du dispositif de l'ANGEM et de 10 machines à coudre à des femmes rurales.

Lors de cette même visite, la ministre de la Solidarité s'est enquise de la prise en charge des familles dans le besoin.

Dans ce sens, le wali Mahmoud Djamaa a rappelé qu'un montant de 60 millions de DA a été destiné à l'achat notamment d'équipements médicaux et d'ambulances pour le secteur de la santé au niveau local et de plus de 90 millions de DA pour l'équipement du corps de la protection civile en moyen de prévention et l'achat de produits alimentaires au profit des familles dans le besoin.

La ministre de la solidarité a rendu un hommage à tous ceux qui participent à cet effort de solidarité notamment les opérateurs économiques des secteurs public et privé, le mouvement associatifs, les comités de village et de quartier, les agriculteurs et la femme rurale.

"La solidarité est innée dans notre société mais ce qui est nouveau durant cette pandémie c'est que Gouvernement dans son élan de solidarité, est accompagné par la société civile pour atteindre un objectif commun celui de venir about de cette pandémie", a-t-elle ajouté lors de la visite de la maison des personnes âgées de Boukhalfa.