Madagascar: ART plastique - Jonny R'Afa invite la jeunesse à créer

Jonny Andriamanankoavy dit Jonny R'Afa nous revient avec un projet artistique inédit. Création commune d'une grande sculpture en ode à Madagascar et sa jeunesse.

Concilier constamment avec brio, la simplicité et l'efficacité à travers l'art, c'est sans aucun doute le leitmotiv qui anime au quotidien cet artiste hors du commun qu'est Jonny R'Afa. Un nom d'artiste, de scène et de plume que certains se plaisent sans doute à découvrir, mais que tous les férus d'art les plus aguerris connaissent depuis plus de trois décennies, celui de Jonny Andriamanankoavy de son état civil inspire le respect.

Un artiste pluridisciplinaire, talentueux et constamment animé par une créativité infinie, Jonny R'Afa ne cesse de surprendre en étant fort de toutes ces cordes à son arc. Dans la bonne soixantaine, il se plait ainsi continuellement à créer un pont entre toutes les générations grâce à son art. Auteur, compositeur et interprète, doublé d'une casquette de peintre et par-dessus tout de sculpteur émérite, il est un sortant de l'illustre École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris où il excelle particulièrement dans le genre sculpture monumentale.

Résidant dans l'Hexagone depuis quelques années, il revient ainsi au pays avec une grande idée derrière la tête. « Je souhaite créer une immense sculpture au pays, que je dédierai à la fois à notre pays et sa beauté, mais également à notre jeunesse et son avenir. De ce fait, je la créerai avec eux, les jeunes seront mis à contribution pour forger de leurs mains cette sculpture à mes côtés » confie-t-il.

Écologique

Jonny R'Afa lance ainsi un appel auprès des élèves en primaire, collégiens et lycéens qui souhaitent s'imprégner de sa créativité, mais surtout éveiller leur créativité. Le chantier de cette immense sculpture commune, ainsi que de ce projet qu'il a alors baptisé « Sary iarahamanao » est prévu débuter le 10 octobre sur une durée de deux semaine. Il communiquera d'ici là tous les détails à travers les médias, mais en attendant, les intéressés peuvent déjà en discuter avec lui via son mail « jonnyrafa275@gmail.com ».

Il affirme « Chaque élève devra être accompagné d'un enseignant avec lui, car ce projet aura aussi un aspect pédagogique pérenne. Ceci-dit, il est important de noter que l'on travaillera à travers le recyclage, puisque les bouchons de bouteilles en plastique seront les matériaux principaux qui composeront la sculpture ».

Outre son aspect pédagogique et fédératrice de la jeunesse, ce nouveau projet de Jonny R'Afa possède ainsi également des vertus écologiques. Si l'envie vous prend donc de participer également, il sera fier de collecter les bouchons qui trainent chez vous. Côté musique, il ne s'endort pas également sur ses lauriers, puisqu'il vient de sortir récemment le titre « Mampody tsy tia » accompagné par l'illustre guitariste du Sud, Teta. On lui reconnait d'ailleurs déjà les morceaux intitulé « Ravorombazaha » et « Rabodoniarivo » qu'il a chanté avec Fafah du groupe Mahaleo.