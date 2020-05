Madagascar: Dr Falafala - Avant-goût de l'album « No stress » et grand concert à Madagascar

Amoureux de la Grande île et ses sonorités, Falafala travaille étroitement avec des artistes malgaches.

Il envisage de donner un grand concert à Madagascar. Il partagera la scène avec bon nombre d'artistes malgaches. « C'est un concert d'échanges pour nous africains, peuples de ce beau continent », a-t-il expliqué. Quant à la situation actuelle, il reste optimiste et croise les doigts que le monde redémarre pour qu'il puisse reprendre ses activités.

L'artiste Ivoirien Dr Falafala atterrira à Madagascar au mois de juillet et y séjournera pendant trois semaines. « Je réaliserai un projet à Madagascar. La musique étant universelle, la langue la mieux parlée dans le monde c'était une belle opportunité d'échanger nos cultures avec les artistes de cette belle île », a-t-il confié.

Qui ne connaît pas Dr Falafala, cet artiste qui a débuté en tant qu'animateur de radio en Côte d'Ivoire dans les années 1990? Un architecte de mélodie et un arrangeur de confiance, sa production a fait le tour du continent noir. Tout d'abord, cet animateur talentueux sort son premier album « Espoir », ensuite il participe à la réalisation de plusieurs morceaux, comme les chansons de Kaysha, Magic System. Arrangeur du groupe d'Asalfo, Mokobe 113, Dr Falafala voit sa popularité monter en flèche. Après avoir fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, l'artiste débarque en France et pousse les portes des bars et des cabarets. Le but est bien évidemment de se faire un nom dans l'Hexagone et se démarquer des autres artistes ivoiriens. Entre la France et la Suisse, l'Ivoirien crée le groupe XTAZIK avec ses compagnons. Ensemble, ils participent à plusieurs festivals aussi bien en Europe qu'en Afrique.

Toussaint K. N'Guessan retourne dans son pays natal et pose ses valises. Après quelques années de silence, il sortira à la fin de cette année un opus « No stress ». Qualifié comme un album riche en sonorités, « No stress » est, d'après Falafala, l'album de la consécration. Un album riche en couleurs et plein de morceaux endiablés. Cet album est l'occasion pour l'éminent artiste-arrangeur d'exhorter les habitants de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, à panser leurs plaies, leur mal avec ses chansons mélancoliques et à vibrer avec lui ».

Musicien bourré de talents avec une voix prodigieuse, Dr Falafala n'est depuis son jeune âge motivé que par une seule passion : la musique. Pour lui, c'est l'expression du cœur, « la musique est fondamentale ». D'ailleurs, il s'est aperçu que sa voix ne laisse personne indifférent, voilà pourquoi il a décidé de marquer les esprits pour toujours. Ses nombreuses collaborations lui ont permis d'atterrir sur le sol malgache afin de collaborer avec de nombreux artistes de l'île tels que Tence Mena, Rebecca, Big MJ, H'Mia, ou encore Jazz MMC, dont le single est disponible sur les plateformes. Après Madagascar, le chanteur Ivoirien mettra le cap sur la Tanzanie et l'Ouganda où il effectuera des collaborations avec des artistes locaux.