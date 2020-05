Congo-Kinshasa: Port obligatoire de masque - Général Sylvano Kasongo passe à la vitesse supérieure

L'étau se resserre autour de ceux qui ne respectent pas la mesure barrière du port obligatoire de masques sur la place publique dans la ville-province de Kinshasa. Désormais, sera arrêté et libéré après paiement d'une amende de 5.000 Fc, tout individu à pied ou à bord d'un engin roulant qui ne porte pas le masque sur la place publique et, tout conducteur qui aurait embarqué cet individu sera arrêté et empêché de travailler toute la journée. En plus, tout policier sans masque, sera mis à l'amigo pendant 15 jours.

Cette annonce a été faite, mercredi 7 avril dernier, par le Commissaire divisionnaire de la ville-province de Kinshasa, le Général Sylvano Kasongo, au sortir d'une importante réunion avec les autorités urbaines.

Pour rappel, le port obligatoire de masques sur la place publique, une mesure prise par le gouverneur de la ville- province de Kinshasa pour limiter la contagion de Coronavirus, avait connu un début d'exécution trouble notamment, avec mort d'homme et des blessés graves dans la partie Est de la capitale. Ce qui avait donné l'impression que les autorités urbaines avaient mis en veilleuse cette mesure barrière pour limiter les dégâts. Mais, devant la croissance exponentielle de cas du Covid-19, les autorités urbaines sont dans l'obligation de revoir leur carte en tenant compte du danger qui est dans la demeure en passant à la vitesse supérieure. C'est ainsi que le Commissaire divisionnaire ville de Kinshasa a été instruit quant à ce.

De l'avis de plusieurs observateurs, ce réveil tardif des autorités en charge de la lutte contre Coronavirus, pour imposer le port de masques sur la place publique comme pour d'autres mesures barrières, n'aide pas à limiter la propagation de cette pandémie à travers la ville de Kinshasa.

La question qu'on se pose maintenant est de savoir, comment le Général Kasongo imposera le port obligatoire de masque à une population qui doute de l'existence de cette pandémie qui ravage l'humanité, causant d'énormes dégâts à travers le monde, et qui taxe les autorités publiques de vouloir se faire de l'argent derrière cette situation ?

Ce scepticisme d'une certaine opinion de plus en plus persistance à travers la ville de Kinshasa, nécessite une thérapie de choc et une sensibilisation de grande envergure pour renverser la tendance qu'ont les kinois de croire beaucoup plus aux on-dit qu'à la vraie information sur cette pandémie.

En tout cas, dans cet état de choses, le Général Sylvano Kasongo a du pain sur la planche pour faire respecter ses dires. A chacun de se protéger et de protéger les autres.