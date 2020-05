Algérie: COVID-19/Tourisme - Le SNAV appelle à un plan de sauvetage national du secteur du tourisme

Alger — Le Syndicat national des agences de tourisme et de voyages (SNAV) a appelé à l'adoption d'un plan national de sauvetage du secteur, paralysé du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19, et ce à travers l'application d'exonérations fiscales et bancaires et la création d'un fonds de garantie pour aider les agences impactées par les crises, a déclaré jeudi à l'APS son secrétaire général, Liès Snouci.

M.Snouci a expliqué que le SNAV avait élaboré ce plan qui comprend huit principales propositions issues des larges consultations engagées avec les différents opérateurs de ce domaine sur les réseaux sociaux.

Ce plan visant "à sortir de cette situation critique avec un minimum de pertes et à se préparer pour l'après pandémie Covid-19" a été transmis à toutes les autorités et instances concernées, dont la cellule de crise installée au Premier ministère ainsi que le ministère du Tourisme et celui des Transports, a précisé le SG du SNAV

Le SNAV propose en outre dans le cadre de ce plan, "l'exonération totale des agences des impôts pendant l'année en cours mais également de toutes charges sociales (côtisations sociales) en raison de l'arrêt total de l'activité".

Il s'agit également de trouver une formule pour octroyer des compensations financières directes aux agences afin de leur permettre de payer les salaires du personnel et préserver ainsi les emplois dans ce secteur.

Le plan prévoit également des aides financières aux agences éprouvant des difficultés à continuer de payer le loyer des locaux de leurs activités, ainsi que l'ajournement du paiement des échéances bancaires pour les opérateurs ayant recouru à l'emprunt, avec l'annulation des taxes résultant de l'ajournement.

Dans le même cadre, le Syndicat appelle à "l'accélération de la création d'un fonds de garantie pouvant accompagner les agences en période de crise et de grève (grève du personnel des compagnies aériennes, des aéroports ou des contrôleurs aériens ...).

Ces crises et perturbations inopinées et répétées mènent à l'annulation des réservations et au remboursement des clients et occasionnent des pertes financières considérables aux agences, a précisé M. Snouci.

Concernant les assurances, le SNAV propose de les élargir à l'assurance voyage au lieu de se contenter de l'assurance santé et l'assurance bagages.

Le secteur du tourisme compte parmi les secteurs les plus impactés par la pandémie du coronavirus. Du jour au lendemain, les mesures de prévention et du confinement ont causé l'arrêt total de l'activité de plus de 3.000 agences de tourisme et de voyage exerçant en Algérie.

Selon M. Snouci, ces agences comptent quelque 30.000 postes d'emplois directs et un grand nombre de postes indirects. Les experts affirment que le tourisme impacte directement 50 autres secteurs d'activité économique, en tête desquels figurent l'aviation, le transport terrestre, la restauration et l'industrie alimentaire.

Ainsi, la pandémie de COVID-19 est "la goutte qui fait déborder le vase", car elle a causé l'arrêt à 100 % de l'activité du secteur, ajoute M. Snouci.

Pour lui, cette situation de paralysie devrait se poursuivre pour une longue période, d'autant que "la relance du tourisme est impossible en 2020, eu égard particulièrement à l'impact psychologique sur le client qui hésitera beaucoup avant de penser à voyager, en raison des effets de la pandémie".

Face à la récession des activités du secteur du tourisme international à cause de la pandémie, le SG du SNAV a mis l'accent sur l'impératif d'exploiter cette situation "pour développer le tourisme interne qui est impacté à moindre degré".