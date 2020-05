Ile Maurice: COVID-19 - Paul Bérenger déplore la confusion totale sur le Work Access Permit

Paul Bérenger, dans son post, ce vendredi 8 mai, sur Facebook, est revenu sur la séance parlementaire de mardi 5 mai, où il a été essentiellement discuté du Covid-19. Pour le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), il y a quatre points à retenir. Ils portent sur le Wage Assistance Scheme et le Self Employed Assistance Scheme, le Work Access Permit, le Covid-19 Solidarity Fund et les Mauriciens bloqués à l'étranger.

En ce qui concerne le Work Access Permit (WAP), «c'est la confusion totale.» Du 22 mars au 4 mai, les autorités ont donné 182 595 WAP, «sans aucune transparence ni planification». A partir du 15 mai, ce permis sera octroyé dans de nouveaux secteurs. «Il y a eu des déclarations contradictoires de certains ministres.» Mardi, au Parlement, Pravind Jugnauth a fait une déclaration sur qui aura ce nouveau permis «mais elle a été mal préparée et a créé beaucoup de confusion. Les employés de maison ne sont pas dedans malgré ce que certains ministres ont déclaré».

Il y a eu une «belle déclaration au Parlement mais le lendemain la police a fait savoir qu'il y avait eu des fraudes dans WAP, que tout allait être annulé que, tout le monde devra refaire une demande».

Pas de place en quarantaine

Au sujet des Mauriciens bloqués, le leader du MMM explique que le ministre des Affaires étrangères a admis, toujours mardi au Parlement, que plus de 2 000 compatriotes sont encore bloqués. «Il a présenté tout type d'excuses (... ) mais d'après sa réponse, le gouvernement les fait revenir petit à petit parce qu'il s'inquiète des places dans les centres de quarantaine et les hôpitaux spécialisés.»

En ce qui concerne le Covid-19 Solidarity Fund, Paul Bérenger déplore que même si le ministre des Finances a affirmé que Rs 125 millions y avaient déjà été apportées, il a admis que «pas un sou n'avait été dépensé jusqu'à présent» et n'a pas dit combien dans ces Rs 125 millions provenait de la nouvelle taxe de Rs 4 sur les carburants. «Il a été fier de dire que le CEB a contribué Rs 10 millions alors que tous ses revenus sortent de la poche du consommateur.»

Concernant le Wage Assistance Scheme et le Self Employed Assistance Scheme, il rappelle que le Premier ministre a déclaré à l'Assemblée nationale que ces plans de soutien vont continuer en mai et pas en juin. Dépendant de la crise, en juin, le gouvernement va voir s'il faut aider les groupes vulnérables à travers le fonds de solidarité. «Le gouvernement a reconnu qu'il a donné à des entreprises qui ne le méritaient pas parce qu'elles faisaient des profits et qu'il va reprendre cet argent.»