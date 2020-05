Madagascar: CRIMAD - Des masques pour les démunis

A dr le Président de CRIMAD, Hery Rakotondrazaka, assisté par les membres, a remis des cache-bouches aux locataires du centre Fanantenana à Anosizato.

Le collectif des reporters d'images de Madagascar (CRIMAD), sous la houlette de son Président, Hery Rakotondrazaka, a offert, avant-hier matin, 600 pièces de cache-bouches aux locataires du centre Fanantenana à Anosizato, qui abrite plus de 260 individus anciennement logés le long du canal Andriantany et sous les tunnels d'Ambanidia et d'Ambohijatovo.

Les membres de cette dynamique association, devant cette pandémie de Covid-19, ont décidé de faire ce petit geste de solidarité envers leurs compatriotes. Et au lieu de se contenter d'être des rapporteurs de faits, ils ont choisi d'être acteurs car le pays a besoin maintenant de gens de bonne volonté. Aussi, ont-ils pu faire cette action avec la participation de quelques ministères dont celui de la Sécurité publique, celui du commerce et la fédération malgache de football... à qui ils ont adressé leurs remerciements.

Malgré la promiscuité des gens qui vivent au sein de ce centre, aucune maladie grave n'y a été décelée sauf la gale. A part cela, un pensionnaire est atteint de la tuberculose et a été placé directement en quarantaine. L'état de santé de ces gens a été suivi de près par un docteur qui vit en permanence avec eux. Les 474 locataires du centre Fialofana à Isotry ont aussi bénéficié de ce même traitement d'après le directeur de la réinsertion sociale au ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme(MPPSPF) Mr Razafiarison Riana. Ces gens sont pris en charge totalement par ce ministère et la Commune urbaine d'Antananarivo.