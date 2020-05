Togo: Sensibilisation et kits de protection distribués aux acteurs de la filière bétail et viande

A défaut du Salon International du Bétail et de la Viande de l'Afrique de l'Ouest (SIBVAO), dont la 2ème édition devrait ouvrir ses portes à Lomé ce Jeudi 07 Mai, mais finalement reporté à une date ultérieure à cause de pandémie du Coronavirus, le MAPAH et la COFENABVI-AO ont changé de fusil d'épaule. Ainsi, en lieu et place, ce sont des visites de marché qui ont mis en contact le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Noël Koutéra Bataka, les responsables de la Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail et Viande de l'Afrique de l'Ouest (COFENABVI-AO), faitière régionale de la filière bétail et viande, et les acteurs de la chaine de valeurs du secteur de l'élevage au Togo.

Pour cette sortie à la rencontre de ces acteurs, au marché de bétails à Adétikopé, à l'ONAF et au marché de Gbossimé, il a été question pour le titulaire du portefeuille de l'élevage au Togo et sa suite de prodiguer de sages et utiles conseils à leurs interlocuteurs sur la protection au Covid-19 mais aussi de distribuer des kits de protection aux acteurs et aux professionnels de la chaîne de valeurs du secteur de l'élevage ; ceci afin d'améliorer leur capacité à respecter les mesures barrières prises par le gouvernement togolais contre le Covid-19.

Des explications des différents intervenants aux cours de ces visite de terrain, ces dons composés pour la plupart de masques, de gel hydro alcoolique et de dispositifs de lavage des mains, ont été rendus possibles par la contribution du PASA (Projet d'Appui au Secteur Agricole) mais aussi de la COFENABVI-AO et ses fédérations membres.

Le ministre Bataka, saluant la générosité des donateurs toutefois insisté sur l'observation scrupuleuse des mesures barrières. « Conformément à la vision du Chef de l'État de faire de l'agriculture le levier de création de richesses, et dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus, le Gouvernement a mis en œuvre un « Plan de Riposte Agricole COVID-19 » pour consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer le revenu des producteurs agricoles et donc, leurs conditions de vie », a rappelé le membre du gouvernement. Occasion aussi pour lui de convier tous les acteurs de la chaine de valeurs du secteur de l'élevage à la culture de la tolérance, de l'amour du prochain surtout dans le cadre de la gestion de la transhumance.

A sa suite, le Président de la Fédération nationale des Professionnels de la filière Bétail et Viande du Togo (FENAPBVITO), Alassani Alidou a situé cette sortie en ces termes : « Il s'agit de sensibiliser les acteurs sur le respect scrupuleux des mesures barrières recommandées par l'Etat togolais et l'OMS, renforcer le dispositif de protection des personnes par la distribution des kits de protection, mettre en place un dispositif de suivi de l'application des mesures barrières et de mesure de l'impact du COVID-19 sur les acteurs ».

Ainsi, sur les différents sites visités, le ministre Bataka et les membres de sa délégation ont rappelé aux bénéficiaires des kits les mesures prises par le gouvernement à sa voir, le lavage systématique des mains avec du savon et de l'eau ou du gel hydro alcoolique, la protection avec un cache-nez, éviter tout contact physique avec son interlocuteur, la distanciation sociale d'un mètre de lui, et tousser ou éternuer soit dans le creux du coude ou dans un mouchoir propre et le jeter sans une poubelle.