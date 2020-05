Cote d'Ivoire: Ramadan - Dominique Ouattara solidaire des musulmans

La Première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa, a fait don de vivres à la communauté musulmane en cette période de jeûne. Elle a présidé ce jeudi 7 mai une cérémonie à son cabinet sis à Cocody, en présence des guides religieux.

Les dons composés de 3600 sacs de riz, 1800 cartons de sucre, 500 cartons de boîte de lait et de 5000 sachets de pâtes alimentaires sont d'une valeur de 100 millions de F cfa. Ils sont destinés aux mosquées des communes du District d'Abidjan et ses environs et à une quarantaine d'associations musulmanes.

Pour la donatrice, le mois de ramadan est un moment de partage et de recueillement pour les musulmans. C'est pourquoi, elle ne pouvait pas déroger à son devoir habituel. « C'est l'occasion pour moi de vous témoigner toute ma solidarité et mon affection. Cette année encore, je voudrais apporter mon soutien à nos frères et sœurs démunis pour la rupture du jeûne. Si les rassemblements sont interdits, la spiritualité, elle, doit rester vivace et c'est l'occasion de redoubler de solidarité envers les plus démunis », a indiqué Dominique Ouattara.

Elle a demandé aux guides religieux de prier pour la fin de la propagation de la maladie à coronavirus dans le monde et pour que la paix et la stabilité règnent en Côte d'Ivoire. « Bon mois de ramadan à toutes et à tous dans la santé, la spiritualité et la paix », leur a-t-elle souhaité.

Selon l'imam Cissé Djiguiba, représentant le président du Cosim, Boikary Fofana, c'est un geste de haute portée spirituelle et morale. « Nous lui traduisons notre admiration pour son attachement à la communauté musulmane. C'est un geste habituel », a-t-il ajouté.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ly-Bakayoko dira, pour sa part, que les actions de la Première dame riment avec générosité, partage et amour du prochain. Car, toutes les régions de Côte d'Ivoire ont bénéficié de ses largesses.

Ce n'est pas l'imam Koné Arouna qui dira le contraire au nom des bénéficiaires: « Madame la Première dame, vous êtes une grâce pour la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur le couple présidentiel. Nous vous exprimons notre infinie reconnaissance ».

Des prières ont été dites pour la longévité et la protection du couple présidentiel.