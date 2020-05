Sénégal: Garantie pour les prêts des entreprises du secteur du tourisme et transports aériens - L'Etat mobilise un fonds de 200 milliards de FCFA

Le ministre du tourisme et des transports indique, lors d'une visioconférence avec les acteurs du secteur, que deux cent (200) milliards de francs Cfa ont été mobilisés sous forme de fonds de garantie pour des prêts à des taux bonifiés auprès des banques commerciales auxquelles sont éligibles les entreprises impactées par la pandémie de coronavirus.

Cette somme selon Alioune Sarr vient s'ajouter aux 45 milliards de francs Cfa affectés au Hub d'Air Sénégal dans l'opérationnalisation de son plan de résilience/développement et aux 05 milliards destinés à soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l'Etat.

Le plan de résilience, dit le ministre, a pour objectif de sauvegarder les entreprises et préserver les emplois du secteur et sera déroulé sur une période de trois mois. A en croire M. Sarr, il est aussi destiné à renforcer les entreprises en fonds de roulement pour permettre de payer les salaires et à prendre en charge les autres dépenses fixes de fonctionnement du service minimum.

« Nous devrons, non seulement nous relever efficacement de la crise sanitaire actuelle, mais rien ne devra nous détourner de notre marche vers l'atteinte de notre objectif de faire de Dakar le principal hub aérien sous régional », soutient Alioune Sarr.

Pour atteindre cet objectif, le ministre confie que son département a élaboré un plan stratégique de développement du tourisme et des transports aériens qui recommande une exécution de la stratégie par étapes. En ce sens, dit-t-il, la première phase dite « Sénégal connecté » devra être atteinte à l'horizon 2025 et consistera à renforcer de manière significative la connectivité.

Elle permettra selon lui, de faire « évoluer de façon significative le profil de compétitivité du transport aérien sénégalais, notamment sur les leviers clés des infrastructures, de la connectivité et de la gouvernance, avant le saut de compétitivité majeur de la deuxième période (2026-2035) ».