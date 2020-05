Cote d'Ivoire: COVID-19 - Écoles rouvertes et couvre-feu levé à l'intérieur le 8 mai, restrictions maintenues à Abidjan

Les mesures annoncées ce jeudi 7 mai 2020 par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus.

1-Concernant l'intérieur du pays

-Le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020

-Il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaitre des cas positifs du Covid-19.

-La fermeture des restaurants, maquis, bars, boîte de nuit, cinémas et lieu de spectacles est levée à partir du vendredi 8 mai 2020.

-Les mesures restriction de rassemblement des populations, initialement plafonné à 50 personnes passe désormais à 200 personnes.

-Toutefois au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées.

-La réouverture des établissements d'enseignement préscolaires, primaires, secondaire et supérieurs se fera à compter du vendredi, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés.

-Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et aura des dispositifs de diagnostic et de prise en charge intégrée pour prévenir toute apparition et propagation du Covid-19.

-Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020.

-Les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national.

2-Le Grand Abidjan

-Le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020

-Les horaires du couvre-feu sont réaménagés : de 23h à 4h du matin, à compter du vendredi 8 mai 2020.

-Les mesures de restriction à savoir, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîte de nuit ...et lieu de spectacles et les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020.

-Si les indicateurs de l'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer, les réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires.

-Le port du masque sera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment dans les marchés, les centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transports en commun, terrestres et fluviaux lagunaires.

-L'isolement du grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques afin de veiller au respect.

-Les contrôles aux sorties et à l'entrée d'Abidjan seront accentués.

-La délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive.