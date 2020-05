Cote d'Ivoire: Accompagnement des Pme - Félix Anoblé donne l'agrément à quatre structures

Quatre structures d'accompagnement et d'aide aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises ont reçu officiellement, le 6 mai, au cabinet du ministère de la Promotion des Pme à l'immeuble Postel 2001 au Plateau, leur agrément. Ce sont les toutes premières structures d'accompagnement des Pme en Côte d'Ivoire qui reçoivent un agrément de leur tutelle.

Le ministre de la Promotion des Pme, Félix Anoblé, qui leur a remis les agréments, a expliqué la vision du gouvernement à propos des Pme. « La vision de notre département est de créer une masse importante de Pme compétitives, dynamiques et innovantes, capables de contribuer de manière significative au développement socio-économique durable de la Côte d'Ivoire. Cela ne peut être possible que par l'accompagnement que nous devons offrir à ceux des compatriotes qui ont compris que la création d'entreprise est certes difficile mais reste la voie idéale du succès social (...) Et les structures d'accompagnement vont justement nous permettre de baisser le taux de mortalité des Pme qui se créent », s'est-il félicité.

En Côte d'Ivoire comme un peu partout en Afrique, on enregistre un fort taux de mortalité prématurée des entreprises. On parle d'environ 80% d'entreprises qui disparaissent avant trois ans d'existence. Et ce, pour défaut d'accompagnement et/ou de financement. D'où l'importance des structures d'accompagnement. Encore que ces structures doivent elles-mêmes être formelles et avoir toutes les compétences requises.

C'est pour justement s'assurer que ces structures d'accompagnement peuvent effectivement accomplir leur mission qu'a été pris le décret n°2016-852 du 19 octobre 2016, qui détermine les conditions de création et de fonctionnement des structures d'accompagnement et d'aide aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises subordonnant l'ouverture de telles structures à la délivrance d'un agrément par le ministère.

Quand on parle de structures d'accompagnement, il faut entendre entre autres, les incubateurs, les couveuses, les pépinières, les accélérateurs, les centres d'affaires et d'hôtels. Félix Anoblé a aussi lancé un appel à toutes les structures d'accompagnement à se conformer à la règlementation ou à régulariser leur situation administrative. Un appel qui est intensifié par la Commission de suivi et de contrôle des structures d'accompagnement et d'aide aux porteurs de projets dirigée par Philippe Kragbé.

A l'en croire, la commission, en collaboration avec le Réseau national des structures d'accompagnement (Rnsa) a mis en place un dispositif en vue d'inviter tous les responsables de structures d'accompagnement à se conformer à la nouvelle règlementation.