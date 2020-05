Cote d'Ivoire: Inauguration de l'agence e-Passeport d'Angré-Djibi - Le ministre Vagondo Diomandé exprime sa fierté au groupe Snedai

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Vagondo Diomandé a procédé, ce jeudi 7 mai 2020, à l'inauguration de l'agence e-Passeport d'Angré-Djibi, à quelques encablures du terminus des bus 81 et 82. A la coupure du ruban symbolique, il avait à ses côtés le président directeur général (Pdg) du groupe Snedai, Adama Bictogo, le directeur général de la police Youssouf Kouyaté et toute la hiérarchie policière.

Le ministre Vagondo Diomandé à au nom de l'ensemble du département dont il a la charge exprimé sa fierté d'avoir le groupe Snedai comme partenaire. « En tout cas, les Ivoiriens sont informés que l'obtention du passeport peut se faire rapidement pourvu que les documents qu'on demande aux usagers soient en règle », s'est-il réjoui. Mais avant le premier sécurocrate de Côte d'Ivoire a soutenu après la visite des installations l'agence e-Passeport de la Djibi qu'il est « émerveillé ». « C'est justement l'occasion de saluer le président directeur général du groupe Snedai, M. Adama Bictogo qui demeure pour nous un modèle de l'entrepreneur qui voit loin et qui va loin », a tenu à souligner M. Diomandé. Avant de préciser que dans ce centre d'enrôlement, l'usager a au plus 15 minutes pour finir son parcours avec toutes les commodités adaptées au bien-être et à la rapidité du service.

Pour le groupe Snedai, l'ouverture de l'agence e-Passeport de la Djibi revêt une importance capitale dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du Covid-19. Au-delà de la dématérialisation des processus, l'agence e-Passeport permet de lutter contre cette pandémie en respectant les mesures de distanciation sociale et de limitation du nombre de personnes.

Il faut souligner que l'agence e-passeport représente l'aboutissement des trois étapes que sont le pré-enrôlement, la prise de rendez-vous, et le paiement en ligne. Selon la note de presse du groupe Snedai, le dispositif installé permet d'augmenter les capacités de traitement car avec 7 machines au total, l'agence pourra enrôler 280 requérants par jour.

L'ouverture de cette agence s'inscrit dans le cadre du service à la clientèle. L'objectif est d'améliorer l'expérience client par la mise en place de meilleures commodités et de réduire au maximum le temps d'attente.

L'agence e-passeport de Djibi est la première d'une série d'agence digitale qui vise à permettre une prise ne charge efficace des usagers. C'est le prolongement naturel de cette dématérialisation des services engagée dès décembre 2019. Ce qui répond parfaitement aux exigences de la certification Iso 9001 version 2015 obtenue par Snedai CI début 2019.

Bâtie sur une superficie globale de 635,54 m2, l'Agence e-Passeport de la Djibi est le principal centre dédié au traitement des requérants en ligne.

Dans son aménagement la nouvelle agence dispose d'un espace enrôlement, composé d'une (01) salle d'accueil et de cinq (05) box d'enrôlement extensibles. A cela, il faut ajouter l'espace retrait, avec une (01) salle dédiée au retrait des passeports et un espace passeport Express, avec une (01) salle dédiée.