Cote d'Ivoire: Prévention COVID-19 - La ministre Mariatou Koné fait un important don en vivres et non vivres aux Forces armées de Côte d'Ivoire et à la Police nationale

Engagées dans la lutte contre la maladie à Coronavirus, les Forces Armées de Côte d'Ivoire (FACI) et la Police Nationale ont reçu un important don de vivres et non vivres de la part du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté.

Ce don est composé de gels hydro alcooliques, de riz, d'huile, de pâte alimentaire, de volailles, de savon etc.

L'État -major General des Forces Armées a constitué la première escale de la visite de la Mariatou Koné

« De nuit comme de jour, vous êtes à la tâche pour inciter les ivoiriens à adopter les comportements citoyens. Vous êtes également là pour apporter assistance aux populations dans les situations d'urgence médicale ou de sinistre. Je voudrais saluer votre détermination dans l'application de cette noble mission », a rappelé la Ministre en présence du Ministre d'État, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko.

Un geste salué par le chef d'État- major des armées, le Général de corps d'armée Lacina Doumbia, qui a exprimé la gratitude de ses hommes et réitéré leur engagement à faire mieux.

Le cap a ensuite été mis sur le Ministère de la sécurité et de la protection civile pour la remise de vivres et non vivres à la Police Nationale en Présence, du Ministre Vagondo Diomandé , du Directeur Général de la Police Nationale, Youssouf Kouyaté et du Directeur Général de l'Office National de la Protection Civile, Gabin Amankou.

« Elle vient au secours des forces de sécurité. C'est pour dire à quel point elle est solidaire des efforts que nous faisons. Je voudrais lui dire merci », a indiqué pour sa part, Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité et de la protection civile.