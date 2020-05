Angola: Le nouveau ministre veut la modernisation des Edições Novembro

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a réitéré, jeudi, la nécessité d'accélérer la modernisation des "Edições Novembro", dans le cadre du processus de transformation en cours dans cette institution.

Edições Novembro - E.P. est propriétaire et producteur des titres Jornal de Angola, quotidien et généraliste, et Jornal dos Desportos, Jornal de Economia & Finanças, Jornal Cultura, Jornal Metopolitano Luanda, Jornal Planalto et Jornal Ventos do Sul.

Se confiant à la presse après avoir visité les bureaux d'Edições Novembro, le ministre Manuel Homem a indiqué qu'il était conscient des défis auxquels se heurtait la concrétisation de ces désidérata, qui implique l'acquisition de ressources techniques, technologiques et informatiques.

Selon le nouveau ministre de ce département, une attention particulière devrait être accordée à la formation du personnel, à la sécurité sociale et à la réforme des professionnels.Accompagné des secrétaires d'État aux Technologies de l'information, Mário Oliveira, et à la Communication sociale, Nuno Carnaval, le ministre a reçu des informations sur le fonctionnement et les besoins de cette entreprise.

Le président du conseil d'administration d'Edições Novembro, Victor Silva, quant à lui, espère que la fusion des départements ministériels des Télécommunications, des technologies de l'information et de la Communication sociale, apporte des avantages du point de vue du plan de modernisation du secteur."Nous avons des informations selon lesquelles plus de 750 000 personnes lisent quotidiennement Jornal de Angola sur des plateformes numériques", a-t-il déclaré.Victor Silva a ajouté que Edições Novembro s'engage dans la formation de ses professionnels, et l'une des grandes actions est un changement radical à Jornal dos Desportos, pour qu'il redevienne un quotidien.