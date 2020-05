Cameroun: Lutte cotre le covid19 - Le père Ludovic Lado interroge le silence de Paul Biya.

Le corona virus fait des victimes au Cameroun. Depuis plus de deux mois. Le jésuite « rebelle » est encore monté au créneau. Pour interroger le mutisme de Paul Biya. Il vient de lancer une pétition sur sa page facebook.

L'opinion publique est partagée. Sur les silences du président. Cependant que le covid19 gagne du terrain. Le compteur indique plus de 1000 contaminés. Pour les spécialistes on a « atteint le stade de la contamination communautaire » La cote d'alerte. Il ya quelques semaines, le débat s'est invité sur la place politique. Demandant au président de s'adresser à la nation, au sujet de la pandémie. Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), et candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2018 avait lancé un ultimatum à Paul Biya de parler sous huitaine faute de quoi il serait constaté la vacance du pouvoir. En face, le gouvernement au pouvoir avait opposé une fin de no recevoir. Arguant avec un bonheur mitigé que « le président travaille » en silence.

Malgré l'octroi par Paul Biya de la somme de un milliard dans la lutte contre le corona, malgré le déploiement de deux milliards de matériels dans les 360 communes que compte le Cameroun, la question reste lancinante : ou est passé Paul Biya ? Son apparition lors de l'audience qu'il avait accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun, Christoph Guilhou n'a pas fait taire les citriques. Pour le quotidien Le Messager « Alors que l'épidémie du coronavirus continue de gagner du terrain sur le territoire national, l'on s'interroge encore sur les raisons du mutisme de Paul Biya. Le père Ludovic Lado continue de s'interroger. Il vient d'ailleurs de lancer une pétition pour obliger le gouvernement à donner les nouvelles de Paul Biya »

Une position qui ne surprend pas sur ce prêtre « rebelle-révoqué », ancien vice doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion de l'université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Dans une pétition publiée sur son compte fecabook, il écrit « Le Président Paul Biya, âgé de 87ans, au pouvoir depuis 38 ans n'a pas parlé au peuple Camerounais depuis plusieurs mois, y compris pendant la crise sanitaire actuelle. Le peuple Camerounais n'a pas de ses nouvelles et se pose mille et une question sur son état de santé et sa capacité à continuer à diriger le Cameroun »

Dans cette pétition, il interpelle le gouvernement de Yaoundé et vise « à contraindre le gouvernement Camerounais à donner les nouvelles du président Paul Biya. Etsi elles sont bonnes à contraindre Paul Biya à se manifester aux Camerounais. Si elles ne sont pas bonnes, il s'agira de constater la vacance du pouvoir et de faire ce que prévoit la constitution »