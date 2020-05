Ile Maurice: Confinement - Les artistes Rodriguais soutiennent Maurice à travers l'art

Les frontières sont certes fermées et il n'y a plus d'avion reliant Maurice à l'île Rodrigues mais cela n'empêche pas à l'art de voyager. Ce sera possible ce vendredi 8 mai, à travers l'événement Zapero. En tête d'affiche, Stelio Pierre Louis, Aza Exception et Jean Danoel Jolicoeur.

Stelio, artiste qu'on ne présente plus, explique que c'est un plaisir de partager l'art avec l'île Maurice, sachant que Rodrigues n'est pas en confinement. «On a concocté un show spécial pour cet événement après avoir reçu une invitation à travers Nicolas Planel. Ce sera pas nécessairement du slam mais une exclusivité car avec Aza et Danoel nous sommes aussi des chanteurs et rappeur.» L'exclusivité comprend un message adressé mettant en avant la positivité durant ces temps difficiles.

Quant à Jean Danoel Jolicoeur, étant lui-même un grand slameur, un pilier, ayant contribué à l'évolution de cet art à Rodrigues à travers des ateliers de poésie qu'il a animés, partage le même avis. Ce dernier, qui va sortir un album bientôt, explique que c'est l'occasion de partager l'art et d'apporter un soutien à Maurice.

Message

«Rodrig form parti la repiblik. Kom bann frer ser enn mem patri nou ena mem challenge, per ek seminman. Donk li lezitim ki nou partaz enn moman mizikal ansanm pou montre sa linite ki nwennan ekinn raforsi malgre ladistans. Nou pe fer enn freestyle lor lagitar ek enn morso ki koz trankilite. Trankilite dan lar ki reflekte nou trankilite dan nou lavi. Enn mesaz ki veykil efikasite, enn lespri pezib dan ninport ki sitiasion.»

Aza Exception, de son vrai nom Stevenson Ravanne, rappeur emblématique de Rodrigues avec son morceau Aswar Fer lor twa, parmi tant d'autres, mais aussi membre actif dans le social et la Skool of Arts, explique que dans ces moments difficiles, l'art est plus que jamais l'élément solide qui relie les gens entre eux et même les îles. «Ce projet avec Zapero, c'est pour dire que nous sommes là aux côtés de nos frères et sœurs de Maurice, que nous les soutenons et que nous nous en sortirons ensemble !» avoue le jeune rappeur.

A 20 heures

Il invite le public à se préparer à vivre une petite escapade artistique nocturne vers Rodrigues avec des textes poétiques, déposés sur des notes de guitare proposées par desl Stelio, MISIE ZOLIK R et lui-même.

Le rendez-vous est donné sur la plateforme Facebook Zapero, à 20 heures. Il y aura non seulement les Rodriguais mais aussi de la danse urbaine avec Emmanuel Chellen, le dj Woreka, le guitariste et compositeur Alexandre Margéot et Raoul Rampare à la création vidéo.

L'événement est proposé par L'institut français de Maurice en collaboration avec le Bôzar Café, Lively Up, The Fabrik et Nicolas Planel.