Cameroun: Dons spécial du chef de l'Etat - Réceptionné et servi à l'Ouest

Le gouverneur Augustine Awa Fonka a procédé hier, à la distribution de l'importante manne offertes par le président de la République.

C'est à la proportionnelle qu'ont été distribués les kits constituant le don spécial du chef de l'Etat pour la lutte contre le Covid-19 dans la région de l'Ouest. Le département du Noun se taille la part du lion avec 9 000 cache-nez, 495 cartons de savons, 27 cartons de désinfectants, 270 bidons dotés d'un dispositif de lave-mains et 1 800 seaux pour recueillir les eaux usées. Pour le Préfet Donatien Bonyomo du département du Noun, ces paquets seront remis aux sous-préfets des 9 arrondissements, pour distribution aux populations bénéficiaires.

Les préfets des 8 départements de la région de l'Ouest ont chacun reçu sur package kits des mains d'Augustine Awa Fonka, gouverneur de ladite région. C'était à l'esplanade des services du gouverneur ce 29 avril dernier. La consistance de ce package présidentiel étant constituée de 40 000 masques de protections respiratoires, 2 200 cartons de savons (chacun étant doté d'une contenance de 80 morceaux de 180 grammes), 1 200 cartons contenant des désinfectants de 30 litres chacun, 1 200 bidons de 30 litres dotés d'un dispositif de lave mains et 8 000 seaux de 15 litres pour recueillir les eaux usées. Pour le patron de la région de l'Ouest, il s'agit d'un « geste fort du président de la République. Un de plus pour nous permettre d'accentuer la lutte contre le Covid-19 ».

Augustine Awa Fonka note aussi qu'il s'agit d'un symbole, d'un message que le chef de l'Etat est en train de passer aux populations et qu'il faut prendre au sérieux. « Le président de la République veut par ce geste nous rappeler qu'il faut, à travers ces seaux, laver les mains, à travers les cache-nez, se protéger le nez et la bouche et avec les désinfectants, s'assurer à chaque fois qu'on se soit désinfecté, et que notre environnement est bien tenu ».

Il a par ailleurs instruit aux différents préfets d'effectuer une bonne distribution au sein des arrondissements, et de veiller à ce que le processus de dispatching aux principaux bénéficiaires, se déroule dans la transparence en mettant l'accent sur les besoins nécessaires dans les quartiers, les carrefours ainsi que les espaces et services publics de chaque coin et recoin de la région de l'Ouest.