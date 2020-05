Cameroun: Don spécial du chef de l'Etat - Le Mayo-Danay bien armé

Les 11 arrondissements du département ont reçu le don spécial du chef de l'Etat samedi 2 avril dernier.

La lutte contre le Covid-19 se poursuit dans le Mayo-Danay avec la remise du don spécial du chef de l'Etat aux populations. La cérémonie présidée par le préfet Aliki Oumara a regroupé les sous-préfets et les maires du département. Le département du Mayo-Danay a reçu du chef de l'Etat, 605 cartons de savon, 330 bidons de 30 litres de gel hydro-alcoolique, 2 200 seaux et 11 000 cache-nez. Avant de procéder à la distribution du matériel par arrondissement, le préfet a demandé avec insistance de privilégier les nécessiteux. « Nous avons donné des instructions aux collaborateurs que sont les sous-préfets et les maires de donner ces donc aux populations les plus démunies », recommande Maliki Oumara. Au bout du compte et malgré les disparités du peuplement dans ces unités administratives, chaque arrondissement a reçu la même part, soit 55 cartons de savon, 30 bidons de gel hydro alcoolique, 200 seaux et 1000 cache-nez.

Au regard de la forte population du Mayo-Danay, le sous-préfet de Gobo, juge utile de privilégier les populations démunies. « Le mode opératoire que nous allons utiliser c'est aller vers la population la plus démunie pour que ces dons leur parviennent effectivement ; puis saisir cette occasion pour intensifier la sensibilisation », promet Moussa Abdoulaye Ousmanou, le sous-préfet de l'arrondissement de Gobo. Ce don spécial vient en principe booster sensiblement le respect des gestes barrières qui avaient du mal à entrer dans les mœurs ici dans le Mayo-Danay. Dès le lendemain, les sous-préfets, assistés des maires des communes, ont entrepris ce travail de répartition pour assister les personnes les plus défavorisées.