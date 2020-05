Congo-Kinshasa: COVID-19 - L'Asbl TMM sensibilise contre la pandémie dans les camps militaires de Kinshasa

L'Asbl Telema Muanaya Mapinga (TMM) est en pleine campagne de sensibilisation et conscientisation « Stop COVID 19 dans nos camps » depuis le mardi 21 avril dans les différents camps militaires et policiers de la ville province de Kinshasa.

Le 27 avril, l'Asbl TMM, avec à sa tête, la coordonnatrice principale Christella Kiakuba, est descendue au camp Canaan, camp des veuves et orphelins de militaires, situé dans le district de Tshangu (commune de la Nsele), dans le cadre de la campagne de sensibilisation et conscientisation de porte-à-porte contre la propagation de la pandémie du Covid 19 à Kinshasa. Christella Kiakuba et son staff ont symboliquement remis les dispositifs de lavage des mains à la présidente des veuves dudit camp, qui à son tour, est descendue avec l'équipe de TMM pour les placer à travers les points sensibles du camp. Il sied de noter que cette caserne de veuves militaires, construite par la Monusco et les missionnaires jésuites depuis 2005, n'a jamais été électrifiée. Et ces veuves ne touchent que 34 000 francs congolais (moins de vingt dollars américains) par mois, comme récompense des loyaux services que leurs maris ont rendus à la République. Un montant plus que dérisoire qui ne permet aucunement de subvenir à leurs besoins mensuels.

Le vendredi 24 avril, l'Asbl TMM s'est rendue au camp policier Badara situé dans le district de Tshangu, toujours dans l'optique de sa campagne de sensibilisation et conscientisation de porte-à-porte, dans le but d'expliquer avec plus de détails l'existence de la pandémie du Covid 19, ses conséquences à travers le monde en général, à Kinshasa particulièrement. L'équipe de TMM constituée des enfants de soldats s'est également appesantie sur le respect des gestes barrières tout en montrant aux habitants du camp comment se laver les mains, comment tousser, se saluer, calculer le mètre de distanciation sociale, porter le masque, etc.

L'Asbl a par la suite remis symboliquement les dispositifs de lavage au commandant second du camp, qui à son tour, est descendu avec l'équipe de TMM pour les placer dans tous les coins stratégiques dudit camp. Les habitants se sont engagés au strict respect des gestes barrières. Cependant, ils ont présenté leurs difficultés, confrontés au crucial problème de manque d'eau, une denrée qui ne coule pas dans ce camp. D'où leur cri d'alarme lancé aux autorités compétentes afin de trouver une solution, surtout en cette période où l'hygiène est plus qu'obligatoire, vitale.

Le mardi 21 avril en présence du commandant du camp du Music et de son équipe, l'Asbl TMM, avec à sa tête la coordonnatrice principale Christella Kiakuba, a sensibilisé les 165 familles de camp Music sur le respect des gestes barrières afin de se protéger contre le Coronavirus qui fait trembler le monde. Par la même occasion, TMM a remis entre les mains du commandant du camp un lot de kits de lavage qui ont également été placés dans tous les coins stratégiques de la caserne, geste très apprécié par les usagers du camp Music.

Juste après, Christella Kiakuba et son équipe ont bravé la pluie pour clôturer leur journée au camp Mbaki Ndolo où ils ont également conscientisé la population sur le strict respect des gestes barrières. Une citerne de lavage des mains de 1000 litres a été placée juste à l'entrée du camp, don de l'Asbl TMM, à la grande satisfaction du commandant du camp et les habitants.