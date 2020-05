Congo-Kinshasa: Plus de 270 civils tués et 200.000 personnes déplacées par la flambée de violence dans l'Ituri

Au moins 274 civils ont été tués et plus de 200.000 personnes forcées de fuir leur foyer durant ces trois derniers mois dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC).

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui s'est alarmée par la hausse de ces violentes attaques, signale que près de 50 attaques sont menées contre la population locale en moyenne chaque jour.

« Les personnes déplacées ont signalé des actes de violence extrême, avec au moins 274 civils ayant été tués au moyen d'armes comme des machettes », a déclaré porte-parole du HCR Charlie Yaxley lors d'une conférence de presse virtuelle ce vendredi à Genève.

Plus de 140 femmes auraient été violées et près de 8.000 maisons ont été incendiées. Dans cette province de l'Ituri, le HCR et ses partenaires ont enregistré plus de 3.000 violations graves des droits humains dans le territoire de Djugu au cours des 60 derniers jours.

Tant les personnes déplacées que leurs hôtes sont vulnérables aux attaques et contre-attaques survenant de façon répétitive ainsi qu'à la violence continue. Certains déplacés, qui avaient tenté un retour chez eux, ont été de nouveau la cible d'attaques des groupes armés.

Le 24 avril, quatre rapatriés ont été tués dans la ville de Nyangaray, tandis qu'une vingtaine de familles ont été enlevées par un groupe armé. Dans le territoire de Mahagi, deux personnes déplacées de retour auraient été enterrées vivantes par un groupe d'hommes armés, après avoir été accusées d'avoir volé l'équivalent de 6 dollars.

Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), les tensions sont en hausse depuis décembre 2019 lors du lancement d'une opération militaire dirigée par le gouvernement contre divers groupes armés semant la terreur dans la région. La violence a explosé depuis la mi-mars, alors que le nombre de contre-attaques menées par des groupes armés s'est multiplié.

L'accès humanitaire aux territoires de Djugu et de Mahagi fortement restreint

Cette dernière vague de violence a poussé des milliers à se déplacer à l'intérieur de leur pays. Et conformément aux tendances antérieures, la grande majorité des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. « Ils vivent désormais dans des conditions de surpeuplement au sein de familles d'accueil », rappelle M. Yaxley. D'autres dorment en plein air ou dans des bâtiments publics, comme des écoles qui ne sont actuellement pas utilisées pour les classes en raison des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, ces attaques empêchent les organismes humanitaires d'atteindre les personnes qui ont désespérément besoin d'aide. L'accès humanitaire aux territoires de Djugu et de Mahagi est fortement restreint. Les principales routes reliant la capitale de la province, Bunia, au territoire de Djugu, ont été complètement fermées pendant près de trois semaines en avril, et demeurent encore trop incertaines pour les transports de matériel de secours.

Le HCR craint que le manque d'aide humanitaire n'ait un impact désastreux, car les possibilités de sources de revenus sont aujourd'hui réduites du fait de la pandémie de Covid-19. La faim pose également un risque réel du fait de la hausse des prix alimentaires en raison de l'approvisionnement limité dans ces deux territoires.

Le HCR et ses partenaires travaillent à fournir des articles de secours et à construire davantage d'abris pour les nouveaux déplacés. Toutefois, les sites de déplacés internes deviennent rapidement surpeuplés en raison du grand nombre de nouveaux arrivants et du nombre limité de terrains disponibles.

Selon l'Agence onusienne, cinq millions de personnes sont aujourd'hui déracinées en RDC, dont 1,2 million dans la seule province de l'Ituri.