Congo-Kinshasa: Goma - La PNC reçoit 22 conteneurs pour renforcer sa proximité avec la population

communiqué de presse

Remise par la MONUSCO de vingt-deux conteneurs à la Police nationale congolaise du Nord-Kivu suite à une demande effectuée par cette dernière afin de remplacer les bureaux de 19 sous-unités des commissariats urbains suite à diverses dégradations. Une cérémonie a eu lieu à cet effet dans l'enceinte de la base logistique (RVA) de la MONUSCO jeudi 7 mai 2020 sous une pluie battante.

En février dernier, la Police congolaise adressait une requête à la MONUSCO Goma, afin d'obtenir 22 conteneurs n'étant plus utilisés par la Mission et pouvant servir de nouveaux bureaux dans 19 sous-unités des commissariats urbains de Goma et Karisimbi, au Nord-Kivu. Une requête à laquelle la MONUSCO a répondu favorablement. A cet effet, une cérémonie de remise a eu lieu jeudi 7 mai 2020 dans la base logistique de la MONUSCO, communément appelée RVA.

Comme l'explique le général Aba Van Ang, commissaire provincial de la PNC au Nord-Kivu : « Des bureaux ont été détruits l'an dernier par des manifestants lors de divers troubles à l'ordre public. Il s'agit notamment de sous-unités des commissariats urbains de Goma et Karisimbi ainsi que celle du commissariat territorial de Nyiragongo. Un territoire aussi vaste a besoin d'une couverture sécuritaire renforcée et la MONUSCO a répondu avec promptitude à notre demande ».

Avec ces conteneurs, la MONUSCO va ainsi renforcer la capacité opérationnelle de la PNC en soutenant son programme de « police de proximité », lesquels conteneurs vont servir d'avant-postes de sécurité et de sous-commissariats dans certains quartiers de la ville de Goma et ses alentours.

L'équipe de la police de la MONUSCO, UNPOL, a ainsi fait en sorte que cette demande soit honorée par la Mission dont le mandat premier est la protection des civils. Le colonel Moussa Sangare, chef de la section UNPOL à Goma, a ainsi affirmé lors de cette cérémonie que ce don s'effectue afin « de rendre plus opérationnelle et plus efficace la PNC de Goma et environs et pour atténuer le maximum possible les multiples cas d'insécurité dont souffre la population de de Goma en général et surtout celle de la commune de Karisimbi»

La population y est « en proie à toutes sortes de violence de la part d'individus armés non identifiés et de certains éléments de groupes armés déserteurs du camp de MUBAMBIRO et autres, qui font des incursions récurrentes dans plusieurs quartiers et localités en territoire de Nyiragongo, voisine à la commune de Karisimbi », a-t-il ajouté.

Julius Fondong, chef de bureau par intérim de la MONUSCO Goma, a déclaré pour sa part : « Comme vous le savez, l'utilisation de tous les biens donnés par la MONUSCO aux services de défense et de sécurité est soumise au respect du droit international, en l'occurrence les différentes conventions qui portent sur la protection des droits humains et de la personne ».

Et Julius Fondong d'insister sur le fait que « ces conteneurs ne doivent en aucun cas être utilisés comme des centres de détention illégale ou de torture ou comme un lieu où les droits des citoyens sont violés ou bafoués en toute impunité ou encore un endroit où la justice est achetée ou vendue ».

Notre mission est de redonner le sourire à la population pour quelle se sente en sécurité chaque jour qui passe.

Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur de la province du Nord-Kivu, n'a pas manqué de remercier chaleureusement la MONUSCO pour ce don. « Je rappelle que la police de la MONUSCO est là pour soutenir la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays. Les patrouilles mixtes UNPOL- PNC ont des effets positifs dans la ville de Goma et, ensemble, notre mission est de redonner le sourire à la population pour quelle se sente en sécurité chaque jour qui passe ».

A l'issue de la cérémonie de remise officielle des 22 conteneurs à la PNC, la MONUSCO a commencé par transporter trois premiers conteneurs vers les sous-unités choisies par la PNC. C'est ainsi qu'entre le 7 et le 13 mai la MONUSCO transportera, par vagues successives, les 22 conteneurs vers les 19 destinations prévues par les autorités provinciales du Nord-Kivu.