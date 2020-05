Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Installation d'un poste de contrôle pour "les clandestins" à Lusuku

Un poste de contrôle et de surveillance du COVID-19 a été installé dimanche 3 mai à Lusuku, à près de 45 Km de Luputa, dans le territoire de Luilu (Haut-Lomami).

D'après l'administrateur du territoire assistant en chargé des questions politiques et administratives, Patrick Kanumbi, le but est de contrôler et prélever la température de tous les passagers (appelés clandestins par la SNCC) qui voyagent sur les trains marchandises en provenance des provinces voisines déjà touchées par le COVID-19.

"Au terminus de Lusuku, là où il y a le croisement "chemin de fer et route", c'est là que nous avons placé le poste de contrôle. Il y a le thermo flash laser, le groupe médical et le groupe de sécurité pour maîtriser les gens qui viennent. On prélève la température. Le travail a commencé depuis dimanche passé (3 mai), jusque-là nous n'avons encore détecté aucun cas positif. Tout le monde a toujours la température normale, et le travail avance très bien", s'est-il réjoui.