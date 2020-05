Burkina Faso: Elections à la FBF - Lazare Banssé annonce officiellement sa candidature

« Déclaration de candidature à la présidence de la Fédération burkinabé de football ». C'est sous ce libellé que nous avons reçu le document signé de Lazare Banssé. Il brigue la succession du colonel Sita Sangaré.

« Chers amis du monde du football et amoureux du ballon rond,

En ces moments où les acteurs du football s'activent pour le renouvellement des instances dirigeantes de notre football, j'ai une pensée révérente pour les personnes malades ou qui ont perdu la vie à cause du Covid-19.

Je souhaite un prompt rétablissement aux malades et que les âmes des défunts reposent en paix.

En cette période du jeûne musulman, je souhaite un bon ramadan à nos frères et sœurs musulmans.

Je remercie et exprime ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à hisser notre football dans le concert des nations.

J'aime le football, ce jeu merveilleux qui passionne les foules et qui rassemble les personnes sans aucune distinction.

C'est pourquoi j'ai décidé de me porter candidat à l'élection de la présidence de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), répondant ainsi à l'appel insistant des amoureux du ballon rond qui, des quatre coins du Burkina, m'ont interpellé sur le devoir qui est désormais le mien.

Mon ambition est d'élargir les horizons de notre football et d'approfondir la qualité du jeu.

Mon engagement est fondé sur la grande expérience que j'ai du monde du football que j'ai accompagné des années durant en tant que Président de club, mais aussi en tant que personne ressource, mécène et conseiller du président Sita Sangaré.

Ce sont ces compétences que je souhaite aujourd'hui mettre à profit, pour contribuer à la transformation structurelle de notre sport-roi.

Et pour ce faire, mon action sera bâtie autour des acquis des années précédentes, qui en constitueront la clé de voûte car je serai le candidat de la continuité, mais aussi du renouveau. Je serai un candidat d'ouverture et de dialogue.

Ouverture car mes actions seront orientées vers les intérêts du football et de ses acteurs.

Dialogue car je ne ménagerai aucun moyen pour asseoir des rapports constants, confiants entre tous les acteurs du football.

Le programme qui est le mien s'inspirera des acquis des mandats passés et ambitionnera d'asseoir un football conquérant, générateur de plus-values et ouvert au monde.

Il embrassera les six aspects qui constituent les pierres angulaires du développement de la discipline dans un pays à savoir :

- le renforcement des capacités des structures,

- le développement des infrastructures,

- l'accroissement des capacités des acteurs,

- la relève,

- la production de la valeur ajoutée,

- l'ouverture au monde.

Je proposerai dans les prochains jours un programme ambitieux, futuriste, visionnaire et prospectif aux amoureux du ballon rond. Ces actions seront conjuguées pour poursuivre la modernisation de notre football.

Je suis un amoureux du ballon rond, du beau jeu, j'aime le football.

J'invite les dirigeants des ligues, des districts, des clubs, des supporteurs, des journalistes sportifs, des mécènes et investisseurs nationaux et internationaux à se joindre à mon équipe, pour dessiner les esquisses d'un lendemain meilleur pour notre football et le porter encore plus haut dans l'élite africaine et mondiale.

J'ai besoin de votre soutien.

Ensemble, solidaires et unis.