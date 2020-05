Afrique: COVID 19 - 195 pays et territoires touchés dans le monde

Le continent africain est pour l'instant moins sévèrement touché par la pandémie avec 2.007 décès pour 51.569 cas officiellement recensés au 7 mai.

Depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, l'épidémie a fait plus de 270 000 morts dans le monde. 3,9 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec près de 76 000 décès.

A travers le globe, les effets dévastateurs du coronavirus sur les économies se précisent, incitant de nombreux pays à sortir du confinement. Le Royaume-Uni, qui accuse plus de 30.000 morts, va voir son activité dégringoler avec une chute du produit intérieur but de 14%. En France, un demi-million d'emplois ont été détruits dans le secteur privé depuis le début de la crise et l'activité reste en recul d'un tiers par rapport à la normale. Aux Etats-Unis, nation la plus touchée au monde avec 73.000 morts, des dizaines de millions de personnes ont dû s'inscrire au chômage sous l'effet de la pandémie.

Toutefois, les effets les plus dévastateurs et déstabilisateurs se feront sentir dans les pays les plus pauvres, où les Etats ne sont pas à même de soutenir financièrement leurs populations a alerté en fin de semaine l'ONU, qui veut lever 4,7 milliards de dollars pour protéger des millions de vies. "Si nous n'agissons pas maintenant, nous devons nous préparer à une augmentation significative des conflits, de la faim et de la pauvreté. Le spectre de multiples famines se profile", a mis en garde un haut responsable.

Au Brésil, où le coronavirus a déjà tué plus de 8.000 personnes, le taux de mortalité est particulièrement élevé chez les plus défavorisés, notamment dans la population noire. "La pandémie ne fait que creuser les inégalités historiques héritées de l'esclavage", estime Emanuelle Goes, de l'institut Fiocruz de Rio de Janeiro. En Equateur, un tiers des 2,7 millions d'habitants de Guayaquil, foyer épidémique du Covid-19 et capitale économique de l'Equateur, ont contracté le coronavirus, selon la maire de la cité portuaire, Cynthia Viteri.

La Chine soutien la création d'une commission sous l'égide de l'OMS

Dans un contexte mondial très tendu, en réponse aux pressions de certains Etats exigeant une enquête sur l'apparition du virus dans le pays fin 2019, la Chine a déclaré soutenir la création d'une commission sous l'égide de l'OMS afin d'évaluer la réponse mondiale au Covid-19, mais uniquement après la fin de l'épidémie. Et avec des conditions.

L'évaluation devra se faire de façon ouverte, transparente et inclusive, sous l'égide du patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, et au moment opportun après la fin de l'épidémie. La Chine souhaite également que la démarche soit validée au préalable par l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS ou son conseil exécutif. Et elle y met un préalable : il ne doit pas s'agir d'une procédure visant spécifiquement la Chine, mais bien d'une évaluation qui concernerait l'ensemble des pays du monde.

La commission, demande la Chine, aura pour objectif de faire un bilan de l'expérience et des lacunes de la réaction internationale à l'épidémie et d'émettre des suggestions sur les moyens de renforcer le travail de l'OMS, de développer les infrastructures de santé des Etats, et d'améliorer la capacité de réponse mondiale aux maladies infectieuses.

La Chine, première à avoir rapporté des cas de Covid-19 après l'émergence de l'épidémie dans la ville de Wuhan, se dit favorable à la recherche de l'origine du virus. Elle souligne cependant que le nouveau coronavirus ne vient pas forcément du territoire chinois, car le patient zéro, qui n'a pas été retrouvé, aurait pu arriver d'ailleurs.

Faits marquants

* Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé vendredi la remise en liberté sous contrôle judiciaire de 19.000 détenus afin de vider les prisons du pays dont la surpopulation en fait des cibles privilégiées de la pandémie de coronavirus. Le chef de l'Etat a pris cette décision en réponse à l'appel des Nations unies en faveur d'une réduction de la population des prisons de façon à y rendre possibles les mesures de distanciation sociale et d'isolement. 160.000 détenus sont incarcérés dans les 243 établissements pénitentiaires sud-africains.

* Une visioconférence à laquelle participaient enfin de semaine des députés sud-africains a été piratée. Quelques minutes avant le début officiel de la réunion, organisée de façon virtuelle via l'application Zoom en raison de la pandémie de Covid-19, les parlementaires ont vu des photos pornographiques sur leur écran et entendu des voix non identifiées insulter la présidente de l'Assemblée nationale Thandi Modise qui présidait la réunion et l'a aussitôt ajournée. L'application Zoom est pointée du doigt pour ses faiblesses en termes de sécurité.

* Les autorités sanitaires ont lancé jeudi un appel à la population de Niamey à se rendre à nouveau dans les centres de soins, moins fréquentés depuis l'arrivée du coronavirus au Niger et la peur d'être contaminé. Après la notification du premier cas du coronavirus dans la capitale le 19 mars, des hôpitaux y ont accueilli des malades dont certains sont morts avant la confirmation de leur contamination par le virus. Des centaines de membres du personnel soignant ayant eu un contact avec les malades ont été mis en quarantaine. Depuis, de nombreux patients se méfient des centres de soins de peur d'une contagion.

* La Russie où le confinement a été prolongé jusqu'au 31 mai, dénombre près de 188 000 cas ce qui fait du pays le 5e au monde en termes de contaminations avec une envolée des cas depuis une semaine qui peut s'expliquer par la multiplication des tests effectués (4,98 millions). Statistiquement, le nombre de décès demeure néanmoins faible avec 1.723 morts. Moscou explique sa faible mortalité par une série de mesures sanitaires prises très tôt dans la crise, comme la fermeture des frontières et le confinement des populations jugées les plus à risques, comme les personnes âgées.

* L'Iran pays le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient, a jugé la situation relativement stable concernant la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, annonçant vendredi 68 décès supplémentaires et plus de 1.000 nouvelles infections pour le quatrième jour consécutif.