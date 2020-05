Afrique: COVID-19 - L'Ue s'engage à soutenir les ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre

Le projet de l'Union européenne, Western and Central Africa Port Security (WeCaps), s'est engagé à soutenir les efforts déployés par les ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour gérer et atténuer l'impact du Covid-19.

Les efforts déployés par les ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en vue de gérer et d'atténuer l'impact du coronavirus vont être soutenus par le projet de l'Union européenne, Western and Central Africa Port Security (WeCaps). Il s'agit des ports de Douala (Cameroun), de Brazzaville et de Pointe-Noire (Congo Brazzaville), d'Abidjan et de San Pedro (Côte d'Ivoire), de Takoradi et de Tema (Ghana), de Dakar (Sénégal) et de Lomé (Togo), informe un communiqué. « WeCaps a ainsi mis à leur disposition, à travers Expertise France, un outil de partage de connaissances et d'enseignement à distance concernant le risque biologique, avec un accent porté sur le coronavirus Sars-CoV-2 et la maladie Covid-19 associée, qui doit permettre aux acteurs portuaires d'avoir de bonnes connaissances de base sur la maladie, ses modes de propagation et les moyens à mettre en œuvre pour s'en protéger », explique-t-on dans le document.

Ce projet, note-t-on, s'inscrit dans le cadre du programme « Routes maritimes critiques » (Cmr), une action-cadre financée par l'Union européenne et qui vise à améliorer la sécurité et la sûreté des routes maritimes dans le golfe de Guinée et l'océan Indien élargi. Le projet a également fait parvenir un guide de bonnes pratiques, rédigé par un expert protection civile du programme sur la base des procédures opérationnelles des services d'incendie et de secours en Europe, au profit des autorités des ports partenaires et des personnels primo-intervenants. Ce guide leur permettra de poursuivre leurs activités et d'assurer des missions de sûreté et sécurité tout en respectant les gestes « barrières ».

WeCaps prévoit également l'acquisition de matériel de réponse opérationnel face à la crise sanitaire, avec principalement des équipements de protection collective (thermomètres) et individuelle (tenues de protection), et du matériel de désinfection. Afin de soutenir les marchés d'approvisionnement locaux, le projet a décidé de privilégier l'achat du matériel sur place. Ces actions, poursuit le communiqué, ont pour objectif d'aider les ports partenaires de WeCaps à remédier à leurs besoins urgents, tout en leur permettant de faire face à la situation de crise, et de poursuivre leurs activités pour continuer à approvisionner les pays de la région. « À l'heure où le monde fait face à une menace sans précédent, causée par cette pandémie dont les conséquences touchent l'ensemble des sociétés et des Nations, le secteur maritime joue un rôle essentiel dans la riposte qui lui est faite », soulignent les responsables dudit programme.