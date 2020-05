Sénégal: COVID 19 / Bilan du jeudi 7 mai 2020 - 59 nouveaux cas dont 08 communautaires, 69 patients guéris

Éclaircie dans la grisaille du Covid-19 ! Les cas de guérison s'envolent, soit 135 patients déclarés guéris et sortis des centres de traitements dédiés à la prise en charge des cas en 72 heures. Mais, si « ces résultats ne sont pas importants » selon Dr Abdoulaye Bousso, c'est parce que « les cas du nouveau coronavirus se sont multipliés par 6 », a-t-il renseigné. Même son de cloche pour les « cas de décès ».

Faisant le point virologique du jeudi 7 mai, le ministère de la Santé et de l'action sociale par la voix de la directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a annoncé : « sur 1027 tests réalisés, 59 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,74% ».

Et de préciser: « 51 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 08 cas sont issus de la transmission communautaire ». La patronne du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a également renseigné sur la répartition des cas communautaires. « 01 à Pikine, 02 à Parcelles Assainies, 01 à Grand-Yoff, 01 à Rufisque, 01 à Yeumbeul et 01 à Touba » a déclaré Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Aussi, a-t-elle ajouté : « 69 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris », et « 06 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital Principal ». Non sans rassurer sur l'état des patients hospitalisés dans les différents centres de traitements. Par ailleurs, le Sénégal a enregistré à la date du jeudi 7 mai, le 13e décès dû à l'épidémie du nouveau coronavirus, soit le 4e en 48 heures. Il s'agit d'un homme de 94 ans, habitant à Thiès.

Selon le communiqué de décès N°14, il a succombé le mardi 05 mai, à 19 heures à son domicile, et le test réalisé sur sa dépouille s'est révélé positif, le mercredi 06 mai. Au total, à la date du jeudi 7 mai, le pays a enregistré 1433 cas du nouveau coronavirus dont 493 guéris, 13 décédés, 01 évacué et 927 sous traitement dans les différents centres de prise en charge.

La capitale reste la région la plus affectée par la maladie, notamment le district du Dakar Ouest qui comptabilise à la date du jeudi 7 mai, 233 cas de Covid-19, suivi du district de Dakar Sud (210) et de la ville sainte de Touba (172).

Notons que 140 cas issus de la transmission communautaire ont été déclarés depuis le début de l'épidémie à la date d'hier, jeudi 06 mai 2020.

En outre, le ministère de la Santé et de l'action sociale a renseigné que « la prise en charge extrahospitalière concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgé de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à Coronavirus ».

Et de préciser : « cette prise en charge extrahospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagé à cet effet ». Non sans exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Particulièrement les personnes âgées, notamment celles souffrant d'une affection chronique de limiter au maximum leurs déplacements et d'adopter les gestes barrières.