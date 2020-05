Sénégal: Saint-Louis / Impacts de la coïncidence entre le mois de ramadan et l'Etat d'urgence - Les imams et oulémas demandent un réaménagement des horaires du couvre-feu de 21h à 5h

L'Association des Imams et Oulémas de Saint-Louis invite les autorités et Forces de l'ordre à respecter le statut des imams en cas de problèmes et à la saisir pour une intermédiation afin de trouver une sortie de crise honorable pour tous. Ses membres, face à la presse, ont souligné le cas des deux imams arrêtés récemment par la Police, pour violation du couvre-feu, puis libérés. L'Association des Imams et Oulémas de Saint-Louis invite également l'Etat à réaménager les horaires du couvre-feu de 21h à 05h du matin.

Après avoir exprimé ses regrets sur l'attitude de certains imams qui n'ont pas respecté les lois édictées par les autorités du pays, par rapport au couvre-feu et ce, en tentant d'organiser des "nafila" (prières surérogatoires) au-delà de 20 heures, l'Association des Imams et Oulémas de SaintLouis a réitéré encore une fois son appel à l'endroit de tous les musulmans, particulièrement des imams, pour se conformer à la loi. "Nous sommes des guides religieux et nous devons être les premiers à respecter la loi pour montrer le bon exemple", a dit l'Imam Mouhamed Sakho, Président de l'Association des Imams et Oulémas.

Ses membres demandent également aux autorités et aux éléments des Forces de sécurité de prendre contact avec l'Association en cas de conflits ou de malentendus avec certains imams. Ce qui, selon eux, contribuerait à pacifier les relations.

Ils ont ainsi demandé aux autorités de respecter le statut des imams en cas de problèmes et de saisir l'Association pour une intermédiation afin de trouver une sortie de crise honorable pour tout le monde. Des difficultés qui, selon eux, sont survenues du fait de la coïncidence entre le mois de Ramadan et l'état d'urgence. D'où leur demande adressée toujours aux autorités étatiques pour un réaménagement des horaires du couvre-feu de 21 heures à 05 heures du matin.

"Nous demandons aussi au ministre de l'Intérieur, à l'instar de son collègue ministre de l'Éducation nationale, d'envisager l'ouverture des mosquées comme le fait son collègue pour l'ouverture des écoles. Nous y tenons parce que les mosquées sont les lieux par excellence d'invocation et d'acceptation de prières", a-t-il ajouté tout en priant pour une issue heureuse du procès des deux imams, en liberté provisoire, prévu le 28 mai prochain.

Des prières ont été également formulées par ces Imams et Oulémas pour le repos des âmes des victimes du coronavirus. Aussi ont-ils présenté leurs condoléances aux familles des disparus.