Sénégal: Ziguinchor - L'hivernage et les abris provisoires, sources d'inquiétude

La décision de repousser les cours en juin prochain pour les classes d'examen est certes appréciée par les acteurs de l'école mais la mesure suscite quelques inquiétudes dans la partie sud du pays chez ces mêmes acteurs. L'installation précoce de l'hivernage reste un paramètre non négligeable auquel il faut faire face dans cette partie sud du pays.

«Comment les potaches pourront-ils allier cours et fortes pluies dans la région pendant cette période où le ciel ouvre ses vannes?», s'interrogent certains acteurs comme Honoré Manga, membre du bureau National du Saems qui plaide pour des mesures d'accompagnement face à l'installation précoce de l'hivernage dans la région. «Il faudrait prendre en compte certains paramètres comme celui de la pluviométrie dans certaines régions comme Ziguinchor où il y a un fort taux d'abris provisoires. Je me demande comment ces élèves-là vont poursuivre les cours et avoir les mêmes chances que les élèves qui sont dans les autres villes », lâche l'enseignant.

Et son collègue du Sels Authentique Moussa Sakho d'aller même plus loin en proposant des pistes de solutions « Nous avions fait des propositions qui étaient de terminer les cours au mois de juillet pour la première phase et de continuer ces cours aux mois d'octobre-novembre-décembre pour pouvoir faire les examens en décembre parce que l'axe sud a des difficultés. Plusieurs écoles y abritent des abris provisoires », martèle le syndicaliste. Des inquiétudes exacerbées par la prolifération d'abris provisoires dans cette partie sud du pays. Un véritable casse-tête pour un bon déroulement des enseignements apprentissages en plein hivernage. Un déconfinement des classes d'examen suivi d'une reprise progressive des autres classes qui risque toutefois de se heurter à ces facteurs entravants.

Pour les syndicats d'enseignement, les mesures d'accompagnement sont plus qu'une nécessité, elles sont une exigence qui permettra aux élèves de la région d'avoir les mêmes chances que leurs camarades des autres régions. Les cours à la télévision ne sont pas bien suivis par les élèves, constat fait dans plusieurs maisons où les enfants s'adonnent plus à des jeux à la télé. Pour François Diatta, parent d'élèves, « le problème de ces cours à la télé, c'est que les enfants n'ont pas d'encadrement. Nous, les parents, on est obligé d'aller travailler les laissant seuls à la maison.

En plus, c'est une nouveauté que les enfants ne maitrisent pas du tout. Alors, ils sont devant la télé pour suivre d'autres programmes de divertissement », explique le parent d'élèves qui estime que le taux d'audience de ces cours à la télé est très faible. Des cours qui sont loin donc d'avoir les effets escomptés à Ziguinchor.