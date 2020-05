Sénégal: Mbour - L'école, dans l'impasse face au COVID-19

L'école est dans l'impasse, en ce temps de Covid-19. L'accès universel à l'internet, l'électricité pour tous, les abris provisoires à l'approche de l'hivernage comme la télévision pour tous sont autant d'écueils empêchant de dérouler les nombreuses alternatives conçues pour épargner notre pays d'une année blanche ou d'une année invalide.

L'enseignement à distance, le suivi des élèves par des non-professionnels car tout métier s'apprend, les cours faits à travers les chaînes de télévision font des fortunes diverses au niveau des élèves. Avec la propagation du coronavirus, les groupes de travail ne sont certes pas prohibés mais les parents d'élèves sont réticents aux fréquentations de leurs enfants car ils redoutent la propagation du coronavirus et la chaine de contamination. Concernant les cours à la télévision, un instituteur de classe exceptionnelle imbu d'une expérience d'une quarantaine d'années de pratique se désole du procédé pour certains manquements soulevés. A l'en croire, tous les parents ne disposent pas d'un téléviseur et leurs enfants sont priés de se fixer à la maison pour ne pas attraper la maladie de Covid-19. «La télévision scolaire aurait pu être expérimentée à grande échelle. Ainsi, aujourd'hui, en cas de besoin, l'usage ne ferait pas défaut. Les enseignants imprégnés de la méthode n'auraient aucune difficulté ".

Sur le déconfinement préconisé par la tutelle pour les cours dans les classes d'examen, une entente reste à trouver. Enseignants, syndicalistes, personnels de santé, assistants sociaux et autres professionnels de l'environnement social cogitent pour une panacée relative à une bonne reprise des cours dans l'élémentaire et le moyen secondaire. Aussi, il invite ses collègues à une large réflexion allant dans le sens de la conception de stratégies facilitant une bonne planification des enseignements avec la compilation de certains chapitres ou leçons pour aller à l'essentiel. Dans la foulée, notre interlocuteur a appelé à un dynamisme des cellules pédagogiques des établissements dans le but de favoriser les échanges d'expérience entre enseignants.

DES PARENTS EN SUBSTITUTION DES MAITRES : UNE ARLESIENNE

Le diagnostic des essais de substitution des maîtres par les parents d'élèves montre des difficultés énormes pour les uns et les autres. Des parents d'élèves aisés ont pris le soin de faire assister leurs enfants par des répétiteurs ou des précepteurs. Force est de constater les limites de ce procédé car celui-ci a buté sur les difficultés financières des parents d'élèves longtemps privés de ressources dans un contexte de propagation du coronavirus. Quant aux parents d'élèves analphabètes, malgré leurs efforts pour inciter les enfants à apprendre ou à réviser et même à essayer de prendre la place du maître, l'alternative ne pouvait prospérer. Mourtadah Samb, un directeur d'école élémentaire, aujourd'hui à la retraite, s'est prononcé sur la question. "

Sur les tentatives de sauver la situation, un parent d'élève ne peut pas rester les bras croisés. Des parents analphabètes et dépourvus de moyens sont inoffensifs devant les faits. L'égalité des chances, la démocratisation des chances, ne sont pas de mise car l'Internet n'est pas universel avec le manque de connexion dans certaines contrées du pays. En plus, l'électricité n'est pas accessible à tous". Malgré toutes ces difficultés, il fera savoir qu' "Une année blanche est trop chère pour le Sénégal déjà sérieusement éprouvé par la conjoncture économique mondiale et nationale. Il faut une formule pour sauver les meubles. Faire preuve de courage avec la pandémie de Covid-19 est une nécessité vitale. Cependant, le retour des enfants sans une rigueur accrue des gestes barrières peut favoriser la montée de la maladie avec les cas dits communautaires se multipliant ».

UN MONDE RURAL, SOUS MENACE D'Hivernage

Sur le plan pédagogique, il relève néanmoins que deux trimestres ont été faits et qu'un autre reste à être colmaté. Seulement, il faut reconnaître qu'en milieu rural, les conditions d'études ne sont plus réunies dès la préparation de l'hivernage avec les séances de désherbage et les travaux champêtres. Qui plus est, le monde rural regorge d'abris provisoires. Autant de raisons qui pousseront notre ancien directeur d'école à dire que quelle que soit l'alchimie envisagée, le maître mot est entre les mains du coronavirus qui reste le maître du jeu. De sa fin dépend, somme toute, la survie de l'année scolaire.