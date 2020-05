Sénégal: Saint-Louis - Les parents d'élèves reconvertis moniteurs, dans la crainte !

La pandémie du Covid-19 a changé les habitudes des parents d'élèves au sein de leurs maisons respectives. Ces derniers se sont, pour la plupart, reconvertis en enseignants, devenant ainsi des moniteurs pour leurs propres enfants. Une mission que se sont assignées Mirabelle Bandzouzi Kifouani, Anne Clémence Tendeng et Hélène Ndiaye Yansunnu, trois dames qui sont toutes des parentes d'élèves. Plusieurs options et supports s'offrent à elles allant des cours en ligne, aux cours à la télé, en passant par les groupes de travail sur WhatsApp. Cependant, toutes les trois ne cachent pas leurs craintes par rapport à un «déconfinement» des élèves en classes d'examen.

Mirabelle Bandzouzi Kifouani habite le quartier Sanar, dans la commune de Gandon, région de Saint-Louis. Elle est maman de deux bouts de bois de Dieu dont une fillette qui étudie en grande section dans une école maternelle. Elle n'a pas jugé nécessaire de prendre un moniteur pour sa fille car la Direction de l'école n'a pas complètement arrêté les cours. "On fait des cours en ligne avec une application choisie par la Direction de l'école et qui permet aux enseignants de mettre les cours en ligne. Et nous les parents on suit les cours à la maison. Donc, c'est soit le papa soit moi, généralement c'est nous qui jouons le rôle de l'enseignant à la maison mais avec les supports que les enseignants nous envoient", a soutenu Mirabelle Bandzouzi Kifouani. Elle précise aussi que les cours sont envoyés d'abord aux élèves puis renvoyés par les parents d'élèves aux enseignants pour la correction.

À l'image de Mirabelle, Anne Clémence Tendeng, une autre parente d'élèves, gère elle-même sa fille et son fils, qui sont respectivement en moyenne section et en petite section à Marie Rivier, une école privée catholique. "Je n'ai pas pris de moniteur pour mes enfants car je m'en charge moi-même. Je leur donne des exercices à la maison tout en respectant le niveau de chacun. Ces exercices ont été recommandés par leurs maîtresses d'école. Je leur fais faire du coloriage, de l'écriture, des chants et dessins, entre autres", a dit Anne Clémence Tendeng. Idem pour la fille cadette de Hélène Ndiaye Yansunnu qui est encadrée par sa maman à la maison, contrairement à la fille aînée qui est élève en classe de 3ème. Cette dernière a intégré un groupe de travail, via WhasApp, créé par les professeurs de son établissement scolaire.

"Les professeurs envoient des exercices aux élèves par le biais de ce groupe WhatsApp, avec des corrections qui sont prévues dans deux ou trois jours après", a renseigné Hélène Ndiaye Yansunnu. Cependant, toutes les trois parentes d'élèves expriment leurs craintes par rapport à la volonté du gouvernement de «déconfiner» les classes d'examen, en permettant aux différents candidats de reprendre les cours à partir du 2 juin prochain.

"Nous avons beaucoup de craintes car ce n'est pas rassurant du tout de laisser nos enfants regagner les écoles, vu ce contexte de coronavirus. Nous sommes vraiment dans l'incertitude car personne ne sais quand est-ce que ce virus quittera le pays", ont-elles conclu