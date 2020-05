Cote d'Ivoire: COVID-19/Lutte contre les Fake news - MTN-Ci met un call center à la disposition de la jeunesse

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19, le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a reçu un appui technique de Mtn-Côte Ivoire dans le cadre de sa campagne « le Bon Son ».

Le but de cette campagne est de faire passer des messages essentiels, d'informer, de sensibiliser les jeunes et de manière inclusive la communauté, en l'aidant à lutter contre les fausses croyances et les rumeurs qui entourent la pandémie du Covid-19. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu le 6 mai 2020, A Abidjan-Treichville.

Il s'agit d'un « Call center » (centre d'appel) d'un coût total de 300 millions FCfa et d'une capacité de traitement de 5000 appels gratuits par jour sur la ligne verte 125 déjà utilisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est fonctionnel 24H/24 et 7/7. « Cette action s'inscrit dans la continuité des actions initiées par le gouvernement contre la propagation du Covid-19 qui a démarré depuis le début de la pandémie », a déclaré Djibril Ouattara, directeur général de Mtn-Ci.

Selon lui, loin de se limiter aux équipements médicaux si essentiels, surtout à un moment où l'humanité en a le plus besoin, le groupe voudrait accentuer son action aussi au niveau du domaine de la sensibilisation et de l'information.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a exprimé toute « sa gratitude à l'égard de Mtn-Ci pour son soutien à toutes ses initiatives en faveur du développement et de l'épanouissement des jeunes. »

Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, cette action conjointe des deux institutions va permettre de renforcer significativement l'information, la sensibilisation et le traitement des préoccupations des populations dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Présent en Côte d'Ivoire depuis 2005, Mtn-Côte d'Ivoire est un fournisseur de solutions de communication et de paiement.