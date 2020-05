Soudan: Prolonger le verrouillage total à Khartoum pour dix jours

Khartoum — Le Comité suprême des urgences sanitaires (CSUS) a décidé de prolonger le couvre-feu et les mesures de précaution pour lutter contre la pandémie de Corona dans l'État de Khartoum pour dix jours supplémentaires à partir de ce samedi.

Prof. Siddig Tawur le chef du CSUS a annoncé vendredi soir dans une déclaration au comité que la décision de prolongation est venue sur la base d'une évaluation de la situation dans le pays, notant que le CSUS a évalué la situation sanitaire avec précision dans le pays et a atteint la nécessité d'une extension et d'une mise en œuvre plus stricte des procédures de verrouillage complet dans l'État de Khartoum. .

Tawur a ajouté dans la déclaration n ° (2) du comité que la majorité des infections étaient confinées à Khartoum, ce qui nécessite de continuer à prendre des précautions.

Tawur a déclaré que le comité avait touché la compréhension de vastes secteurs de citoyens et leur réponse aux directives et avait montré un engagement envers les mesures de santé, notant que cela prouvait la sensibilisation du public indiquant que la lutte contre la pandémie était une responsabilité participative entre l'État et la société.