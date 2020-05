Soudan: Tawur - Le comité comprend la détresse vécue par les personnes bloquées à l'étranger

Khartoum — Le membre du Conseil souverain et président du Comité supérieur des urgences sanitaires, Prof. Siddig Tawur a déclaré que le comité apprécie et comprend la détresse vécue par les Soudanais bloqués à l'étranger au cours de la période écoulée pour des raisons compréhensibles et connues.

M.Tawur a déclaré dans un communiqué lu vendredi que le comité a engagé des procédures leur permettant de regagner leur pays et procède actuellement à la classification et aux installations logistiques et médicales liées aux personnes bloquées.