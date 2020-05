Gabon: COVID19 - L'indiscipline des uns, expose les autres au danger

Le retour du confinement partiel était conditionné par le respect de certaines mesures, notamment le couvre-feu de 18h à 6h, le port obligatoire des bavettes de protection et surtout la distanciation sociale.

Mais l'on constate pour le déplorer que beaucoup ne prennent pas la mesure de la gravité de la pandémie dite coronavirus.

Les gestes barrières sont indispensables en ce temps de crise sanitaire. Le lavage des mains semble avoir été compris par tous.

Le couvre-feu est respecté, tandis que le port des masques de protection n'est pas adopté par tous. Cette mesure pourtant obligatoire est rappelée aux obstinés, par les forces de l'ordre présentes sur le terrain.

La difficulté la plus récurrente est la distanciation sociale. En effet les attroupements sont visibles dans les marchés, les arrêts bus, les carrefours, les magasins, le respect des 1 mètre de distance sociale est quasi difficile par les populations qui n'ont pas encore mis de côté leurs habitudes.

Sachant le nombre grandissant de cas testés positifs au Gabon, le respect de ces mesures limiterait la propagation du virus. La discipline doit être individuelle afin de se protéger et protéger les autres.

Il nous est recommandé de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir.

Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.