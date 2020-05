Maroc: L'hommage d'Abdeslam Ouaddou pour les 83 ans du WAC

Ancien international marocain, Abdeslam Ouaddou n'a pas été insensible au 83ème anniversaire que fête le Wydad Athletic Club (WAC) ce vendredi.

Comme d'autres acteurs sportif du Royaume chérifien, Ouaddou a tenu à rendre hommage à ce grand club de son pays à travers un message posté sur son compte Twitter.

« Parmi les clubs historiques du Maroc et patrimoines Nationaux. À l'occasion du 83e anniversaire du WAC de Casablanca, j'aimerais rendre un hommage des plus chaleureux à ce club mythique et à ses supporters du monde entier.

Joyeux anniversaire. Happy birthday. Feliz Cumpleaños », a écrit l'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine et du Stade Rennais.

