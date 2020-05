Algérie: Tissemsilt - Solidarité et entraide marquent le mois de Ramadhan

Tissemsilt — Un esprit de solidarité et d'entraide règne depuis le début du mois sacré de ramadhan sur la ville de Tissemsilt, où citoyens et acteurs de la société civile ne lésinent pas sur les moyens pour venir en aide aux nécessiteux et aux personnes vulnérables, d'autant que cette période est marquée par une crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Cet élan de solidarité est favorablement accueilli par de nombreux citoyens, qui ont déclaré à l'APS apprécier ce genre d'initiatives, faisant état de leur entière disponibilité à y prendre part.

Le mois sacré du Ramadhan a été une occasion pour de nombreux tissemsiltis de redoubler de gestes de partage et de soutien au profit des catégories vulnérables, particulièrement celles habitant des quartiers populaires, les agglomérations rurales ou encore les zones d'ombre, les plus éprouvés par cette situation difficile liée au Covid-19.

Dans cet esprit, El Hadj Mohamed, propriétaire d'une exploitation agricole, n'a pas hésité à approvisionner trois restaurants du chef-lieu de wilaya en produits alimentaires pour préparer des repas chauds, dont il assure lui-même la distribution aux nécessiteux et familles vulnérables.

Le donateur n'a pas manqué de relever que ces valeurs de solidarité et d'entraide sont ancrées dans la société algérienne.Pour sa part, M. Abderrahmane, propriétaire d'une entreprise de production d'aliments de volaille dans la commune de Tissemsilt, n'a pas hésiter depuis le début de ce mois de piété à donner de son temps et de son argent.

Il distribue, avec l'aide de ses fils et des travailleurs de son entreprise, des colis alimentaires qu'il acquiert auprès des commerçants de la ville aux plus démunis.

Le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens ( SMA) a de son côté concocté un programme d'actions de solidarité pour tout le mois de Ramadhan, a fait savoir le commissaire de wilaya des SMA, Mohamed Baki.

Il porte également sur le lancement d'une initiative dénommée "Tafaked djark el maawaz" (demande après ton voisin nécessiteux), ainsi que la distribution d'habits de l'Aïd au profit des enfants issus de familles pauvres.M.Baki a ajouté que "des repas de S'hour sont distribués aux personnes hospitalisées dans les établissements de santé".

Aussi, le SMA organise depuis le début du mois de Ramadhan, des visites aux personnes âgées nécessiteuses, qui habitent les quartiers populaires au chef-lieu de wilaya.

Des repas chauds et des médicaments leur ont été remis et une opération de nettoiement et de désinfection de leurs habitations a été menée.

De son côté, l'association de wilaya "Beyt Essabil" a effectué plusieurs actions de générosité depuis le début du mois sacré. Il s'agit de la distribution de 500 repas chauds emportés aux personnes vulnérables, la remise de colis alimentaires à près de 150 familles nécessiteuses.

Les membres de l'association ont également distribué des repas chauds aux agents de nettoyage de la commune, qui travaillent de nuit, selon le chargé de l'information de cette association, Hasni Mohamed.

Pour sa part, le représentant de la direction des Affaires religieuses et Wakfs, Mohamed Bayani, a salué ces initiatives de solidarité, qu'il considère comme un exercice et une pratique essentielle dans le sens du devoir, qui mérite d'être valorisées auprès des citoyens et de les encourager.Il a salué ces actions d'entraide et de bienfaisance, qui "renforcent les liens sociaux".