Soudan: Résiliation du contrat de location de l'hôpital Al-Zaitona, propriété de Mamoun Humaida

Khartoum — Le membre du Comité pour le démantèlement et la restitution des fonds, M.Wajdi Salih a annoncé que le comité avait rendu une décision de résilier un contrat de location entre l'Autorité Awqaf et Mamoun Humaida dans l'immobilier n ° (3) Block 4 à l'est de Khartoum, qui a été construit dessus (Hôpital Al-Zaitona) et a remis l'immobilier au ministère des Affaires religieuses.

Le comité a également décidé d'annuler l'attribution du terrain n ° 177 Block 2 Al-Salama Khartoum, au nom de Suzan Mamoun Humaida, où elle devrait construire un hôpital , le comité a remis le terrain au ministère de la Santé.

M.Wajdi a expliqué que le comité avait rendu une décision d'annuler l'enregistrement de l'organisation charitable Iman et de récupérer et saisir tous ses actifs, et que tous les fonds et biens immobiliers soient transférés au ministère des Finances et de la Planification économique.