Soudan: Décision de mettre fin aux fonctions du chef désigné de la Banque du Nil

Khartoum — Le comité de démantèlement et de lutte contre la corruption et la restitution des fonds a mis fin au service de la directrice (en charge) de la banque du Nil, Mme.Suhair Ibrahim Ahmed et de M. Osama Atta Jubara, directeur de la banque du Nil à la succursale d'Abu Dhabi.

Le membre du comité, Salah Manna a déclaré lors de la conférence de presse du comité jeudi soir au palais républicain que la décision du comité de mettre fin au service des personnes susmentionnées était venue pour arrêter les saignements continus dans le secteur bancaire comme une nécessité urgente en raison d'une corruption manifeste dans ce secteur.

Il a indiqué que le comité avait pris cette décision en raison de la nécessité de la question, notant que le comité étudie plusieurs dossiers, et à cet égard, il a remercié le ministère de la Justice et le procureur général d'avoir fourni des dossiers et des enquêtes sur la corruption.